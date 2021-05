“Agua, seguridad, y más programas sociales, son nuestro compromiso”: Leonor Noyola

“Vamos a cumplir brindando más seguridad, garantizando el agua potable, y con más programas sociales”, aseguró Leonor Noyola Cervantes en su recorrido por las colonias y comunidades de Soledad de Graciano Sánchez.

Abanderada de los Partido Verde y del Trabajo comentó que conoce las necesidades de los soledenses: “No somos candidatos de paso, hemos vivido y trabajado por Soledad toda la vida, y estamos con Ricardo Gallardo consolidando un proyecto para todo el estado”.

La candidata a alcalde agregó que, en tal proyecto: “Soledad es la punta de lanza, porque desde aquí les hemos demostrado desde hace 12 años que las cosas se pueden hacer diferente, y eso lo han visto todos los potosinos que nos refrendarán el triunfo el próximo seis de junio”.

Firme, incansable, la aspirante a la alcaldía ha recorrido decenas de colonias y comunidades de todo Soledad de Graciano Sánchez, levantando demandas y haciendo compromisos como lo hizo durante su exitosa campaña al Senado en el 2018.

Durante esas caminatas, la candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia”, ha refrendado su compromiso para mejorar la calidad de vida de las familias soledenses, ahora de una manera más directa, desde el Ayuntamiento.

Leonor Noyola estableció el compromisos de estar regresando de manera constante a tales colonias y comunidades para revisar que los compromisos que hoy hace se estén cumpliendo.

“Quienes me conocen saben que soy una mujer que siempre he trabajado para mis hermanos de Soledad; no somos de los que les da por darse ‘baños de pueblo’ cada que hay campañas, hemos servido aquí siempre, y ahora el destino nos da la posibilidad de poderlo hacer mejor desde la alcaldía”, agregó.

La senadora con licencia está presentando a todos los ciudadanos de Soledad un Plan Integral donde están contemplados, principalmente, la seguridad pública, la protección a los adultos mayores, y la ampliación de programas sociales.

También el mejoramiento integral en el servicio de agua potable, la pavimentación de 100 calles, y la continuación de un plan de iluminación moderno y ecológico con lámparas led.

“A Soledad no van a regresar aquellos gobernantes que la sumieron en el atraso, la corrupción, y el desprestigio, ¡que ni lo sueñen!, porque nosotros seguiremos construyendo un municipio moderno, desarrollado, y con justicia social”, finalizó.

