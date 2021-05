Abre convocatoria institutional links 2020, COPOCYT-FONDO NEWTON

Con la finalidad de apoyar el intercambio de experiencias en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, el COPOCYT a través del Fideicomiso 23871 de multas electorales, se formalizó un Convenio de Asignación de Recursos con el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP), derivado de los resultados de la Convocatoria Institutional Links 2020, la cual emitieron en conjunto el British Council y el Consejo en mayo del año pasado.

A través de esta, se busca fortalecer colaboraciones binacionales entre grupos académicos del estado de San Luis Potosí y británicos para apoyar el intercambio de experiencias en investigación e innovación en áreas estratégicas para el estado.

En dicha Convocatoria, se aprobó el proyecto titulado Measuring energy poverty and its health impacts on selected indigenous communities in the State of San Luis Potosí, Mexico, while developing public policy to promote renewable energy, bajo la responsabilidad técnica del Dr. Ramón Díaz de León Zapata, en el área de energía, por un monto total de 2.7 mdp que aportarán el British Council y el COPOCYT, cumpliendo con el Acuerdo de Alianza de Operaciones del Fondo Newton, entre ambas instancias.

Este proyecto, planteado al seno del Sistema Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de San Luis Potosí (SICITI), se suma a los tres que estará llevando a cabo el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C. (IPICYT).

