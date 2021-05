A su medida…se alquilan o se venden

Definitivamente los análisis de los debates que hemos visto en las redes sociales son más interesantes que el debate mismo. Por ejemplo, – El recién organizado por el CEEPAC y que sostuvieron el domingo 9 de mayo los candidatos al gobierno del estado, se llevó un tiempo de 2 horas y 20 minutos.

Sin embargo, – las reflexiones chuscas y otras exposiciones bien articuladas para cumplir consignas o encomiendas, crear confusión y enrarecer aún más el proceso electoral llevan toda la semana y ya hasta se les junto con el segundo que al parecer es este viernes.

De lo observado, podríamos afirmar que la más amplia coincidencia entre los muy diversos analistas del debate, es que el formato diseñado, no sabemos si por el CEEPAC o por la UASLP fue totalmente deficiente, acartonado, inoperante y disfuncional.

Hace más de un mes, en este mismo espacio, se les dijo que un debate entre 9 candidatos, con una disposición de tiempo y acomodo como el que se les concedió para exponer resultaba descabellado y absurdo.

Algunos sugirieron realizar el debate en dos grupos, pero, diría el Tekmol, ´´como siempre andan con esas mamadas´´ de la igualdad de oportunidades, la no exclusión y la no discriminación, finalmente lo llevaron a cabo con los 9 postulantes, y ahí tienen que no les alcanzó el tiempo para surtirse al de al lado o al de enfrente como muchos ansiaban ver o escuchar.

´´No se diga los que querían oler o ver sangre o mínimo ver madreándose entre Octavio, Mónica y Ricardo.

Para algunos analistas, todos los candidatos sin excepción tuvieron un papel desconcertante. Para otros perdieron un tiempo y oportunidad valiosa, ´´sí, pero de chingarse Al Pollo´´. No expusieron bien o solo se concretaron a replicar sus propuestas de campaña, pero nada les convenció.

El análisis del debate, en su inmensa mayoría, lo centraron en los tres principales actores, en Octavio, en Mónica y en Gallardo, – al resto, los mencionaron porque resultó inevitable.

Desde luego que lo más patético y sorprendente, es como algunos de esos comentaristas que se prestan, se alquilan se rentan o se venden, – brincaron, saltaron y anduvieron de programa en programa mostrando su obsesión y capacidad de destrucción por el adversario, – más bien por el rival más fuerte al que sus patrones y finos intereses buscan aniquilar.

Quien podría negar que, en algunas de las transmisiones, el cierre y conclusión sirvió solamente para asentar. – ´´Lo que menos conviene ´´a ellos claro´´ es que Ricardo El Pollo Gallardo gane el 6 de junio porque San Luis Potosí podría convertirse o ingresar a una especie de narcoestado´´.

¡Ooooorales! Resulta que esa condición no ha existido ni existe con el Güero Carreras porque seguramente vivimos en Fantasía o en Simulandia.

Vimos también, como algunas personitas de ´´la academia´´ incrustada ahora en las filas de periodismo o viceversa, pretenden incidir en las aulas o en los espacios informativos para dejar ´´honrada constancia de su profunda preocupación´´ por lo que sucede en San Luis Potosí.

´´Con ´La Cumplidora´ Gallardo está comprando votos, dijo una voz varonil´´. Obvio que no volteó para Nuevo León, donde el PRI-PRD con quien se identifica este ca…bezón defienden la ´´Tarjeta Rosa´´ que, igual también se reparte ya en SLP.

En fin, ya falta menos para que esta contienda termine. Todavía se anuncian dos debates más. El que organizan las cámaras empresariales identificadas con el conservadurismo potosino, y otro más convocado por el CEEPAC.

Si se obstinan en el mismo formato o en uno semejante, a nadie debe extrañar que uno o dos candidatos toquen retirada para decir ´´ahí se ven´´. ´´Si quieren madrearse, pues con su pan cómanselo ´´, ¡total! Ya lo dijeron, ´´No pasa nada si no hay un segundo debate´´.

