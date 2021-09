Ricardo Gallardo da a conocer dos nuevos nombramientos en su gobierno

IGNACIO SEGURA MORQUECHO SERÁ SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL, Y JOSÉ LUIS URBAN OCAMPO SERÁ DIRECTOR EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL

El Gobernador electo, José Ricardo Gallardo Cardona, confirmó dos nuevos nombramientos para su Gabinete, Ignacio Segura Morquecho será Secretario de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), y José Luis Urban Ocampo Director de la Policía Estatal. En ambos casos, el próximo mandatario afirmó que es gente preparada, comprometida, y que “aguantará el paso” para cumplir las expectativas de los potosinos.

Gallardo Cardona dio a conocer en el caso de Segura Morquecho, que siempre ha llevado a cabo una labor cercana a la gente y ha cumplido con responsabilidad en cada una de las encomiendas que ha tenido a su paso por el servicio público, “y en la Sedesore no será la excepción porque entiende el camino que tenemos que seguir en este proyecto”.

Segura Morquecho ha fungido como secretario particular de Gallardo Cardona y como Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la etapa en que este instituto político logró los mejores resultados de su historia en San Luis Potosí.

“Tendremos un gabinete muy plural, tenemos gente preparada y gente de confianza, que esa confianza no se puede malentender y por eso vamos a hacer evaluaciones continuas para que quien esté cumpliendo con su trabajo no afloje el paso y para que quienes no estén dando el ancho dejen el espacio para quien sí quiera trabajar, no nos va a temblar la mano”, afirmó.

Por su parte, anunció también que José Luis Urban Ocampo será el Director de la Policía Estatal dentro de su gabinete: “el secretario todavía no se los puedo mencionar por secrecía, y por varios procedimientos que se están haciendo en la Ciudad de México porque es parte de las estructuras militares de primer nivel, pero el director va a ser Urban Ocampo”.

El Gobernador electo anunció además que antes del día 15 de septiembre presentará a la mayoría de su gabinete, el cual está casi terminado: “estaremos haciendo algunos ajustes, pero las áreas más importantes ya se están trabajando, e incluso ya están en la entrega a recepción muchos de ellos, operándolas”.

