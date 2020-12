Precandidatos de MORENA a gubernatura libres de actos de corrupción, delitos electorales y violencia de género

Con el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de las y los potosinos.

– Los adversarios están afuera formando alianzas sin sentido ni ideología (PRIANRD); solamente alcanzar el poder por el poder y volver a las mismas prácticas de corrupción de siempre.

El aspirante morenista a la gubernatura de San Luis Potosí, José Antonio Lorca Valle, indicó que pueden ser de 2 a 4 los contendientes finales que participarán en la contienda interna del Movimiento de Regeneración Nacional para elegir al candidato al gobierno, y -añadió- que todos los contendientes tienen que estar libres de actos de corrupción, delitos electorales y/o violencia de género, “con el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de las y los potosinos”.

Toño Lorca expresó que el proceso interno se tiene que dar en un marco de respeto entre las y los contendientes, sin denostaciones ni descalificaciones. “De este proceso tenemos que salir fuertes y unidos de cara a las elecciones del 2021, porque los adversarios están afuera formando alianzas sin sentido ni ideología (PRIANRD); solamente alcanzar el poder por el poder y volver a las mismas prácticas de corrupción de siempre y a los malos gobiernos”.

“Las y los potosinos necesitan un administrador al frente del gobierno -no los mismos políticos de siempre enquistados en el poder durante décadas- para enfrentar la adversidad y la desesperanza ocasionada por la pandemia del Covid-19”, puntualizó.

Hizo un llamado a la dirigencia nacional de MORENA para que se tomen en cuenta todos los aspectos del que será el abanderado de Morena: proyecto de trabajo, los perfiles de las personas con las que gobernará, su trayectoria profesional y personal;

Señaló que es muy importante cuidar el perfil y equipo de quien llegará a trabajar por un mejor San Luis, “deben estar “libres de actos de corrupción, delitos electorales y/o violencia de género, de lo contrario irá en detrimento del propio Movimiento de Regeneración Nacional”.

Aseguró que MORENA tiene todo para ganar en el 2021, con un preferencia del voto de casi el 40 por ciento, por ello la importancia de tener un perfil honesto, probo y capaz sin ningún nexo con la corrupción o haya roto las reglas electorales o violentado los derechos de las mujeres.

Finalmente, dijo que en los próximos días el Consejo Nacional de Elecciones de MORENA dará a conocer los nombres de la persona o personas que participarán en la encuesta, “esperamos que escojan a las y a los mejores perfiles”.

