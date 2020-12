Necesaria comparecencia de Francisco Alcocer al Congreso del Estado

Derechos de trabajadores de la salud no deben ser desatendidos por el Gobierno Federal y mucho menos en estos momentos de crisis sanitaria, consideró Rubén Guajardo Barrera, coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, tras mantenerse preocupado por las manifestaciones de hombres y mujeres de la salud, quienes en los próximos días probablemente vuelvan a salir a protestar a las calles ante las difíciles condiciones laborales que enfrentan en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

El legislador, considera más que preocupante que las propias instituciones estén fomentando la tensión entre el personal médico porque los trabajadores de la salud no solamente están ocupados atendiendo una pandemia sino que además deben estar pensando en cómo resolver sus asuntos laborales.

Por lo anterior, no descarta mandar llamar a las autoridades competentes de este nosocomio, al director general del Hospital Central, Francisco Alcocer, a fin de que ofrezca a la ciudadanía una respuesta clara sobre lo que está ocurriendo y también para poder determinar alguna manera de ayudar a que se resuelva esta crisis financiera del organismo.

“No podemos permitir que los médicos y enfermeras estén más preocupados por resolver su vida económica, cuando los estamos exponiendo aún estrés más fuerte, al hacerle frente de batalla contra el Coronavirus, debe haber más conciencia por parte del sector salud federal para resolver este problema que causaron por la falta de organización en la transición del Seguro Popular al INSABI”.

Rubén Guajardo Barrera, diputado local del PAN, recordó que en esta pandemia se ha visto la cara más cruda del trato que reciben los encargados de la salud de los mexicanos, porque no solamente se les intimidó, discrimino, sino que además se observó que no se les dotan de insumos médicos para enfrentar el Coronavirus, no les daban medicamentos y tampoco se les capacitó para lo que desconocían “y ahora también estamos viendo que se les están vulnerando sus derechos sindicales, con esta deuda de 60 millones de pesos, estamos interesados en cuestionar a las autoridades para que el problema no se convierta en un asunto más grave que termine afectando la salud de los potosinos”.

