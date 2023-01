Nace el Primer bebé del 2023 en IMSS San Luis Potosí

A las 00:03 (cero horas con tres minutos) nació el Primer bebé del 2023, en el Hospital General de Zona(HGZ) No .1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí, así lo informó la doctora María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, Titular del IMSS en el Estado, quien señaló que el bebé es de sexo masculino con un peso de 3 kilos 680 gramos y midió 52 centímetros. El nacimiento se dio por parto natural.

El nacimiento se registró en el Hospital General de Zona No. 1, y para la atención de la derechohabiente, un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud se encargó de realizar el alumbramiento bajo las más estrictas medidas de sana distancia, higiene, y cuidado del área quirúrgica.

En el IMSS San Luis Potosí en promedio nacen más de 22 niñas y niños diariamente, y en total fueron atendidos 8,032 nacimientos durante 2022, comentó la doctora Garrido Rojano. El Seguro Social brinda atención obstétrica en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1, en la capital, y en el HGZ No. 6 en Ciudad Valles; en los Hospitales Generales de Subzona (HGSZ) No.9 en Rioverde y en el HGSZ No. 4 en El Naranjo.

Finalmente, la representante del Instituto en la entidad, expresó que derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19 se implementaron estrictas medidas sanitarias en las áreas de atención a las mujeres gestantes, para evitar el riesgo de contagio en las y los recién nacidos.

A nivel nacional, Dariel Alarí es el primer bebé nacido en el IMSS a las 00:01 (cero horas con un minuto) del 1° de enero de 2023, en el Hospital de Ginecopediatría 3-A en Magdalena de Las Salinas, Ciudad de México; nació por cesárea, pesó tres kilos 540 gramos y midió 50 centímetros.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...