IMSS continuará con fase de seguimiento a Centros de Referencia tras concluir implementación nacional

· El doctor Enrique López Aguilar, coordinador Nacional de Oncología, señaló que esta acción es para mejorar la atención y el servicio dirigido a pacientes pediátricos oncológicos.

Después de concluir con la fase de implementación de los Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño y la Niña con Cáncer (ONCOCREAN) en todo el país, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) continuará con el periodo de seguimiento en estas unidades a fin de mejorar la atención de los pacientes pediátricos oncológicos.

Durante la cuadragésima tercera reunión entre autoridades del Seguro Social y madres y padres de niñas y niños con cáncer, el doctor Enrique López Aguilar, coordinador Nacional de Oncología, señaló que este seguimiento a los ONCOCREAN es para mejorar la atención y el servicio médico dirigido a pacientes pediátricos oncológicos.

En sesión virtual, el doctor López Aguilar expuso que tras su visita de seguimiento al Hospital General de Zona (HGZ) No. 36 en Coatzacoalcos, Veracruz, se confirmó que la unidad cuenta con la capacidad instalada física y humana para atender a niños con leucemia y demás tipos de cáncer de menor complejidad.

Explicó que en su visita al HGZ No. 36 se concluyó que se requiere contratar otro oncólogo pediatra y es imperativo iniciar con el registro de pacientes oncológicos.

El coordinador Nacional de Oncología expuso que el Centro de Referencia Estatal de esta unidad hospitalaria tiene asignado dos asistentes médicas fijas para el área y actualmente atiende a todos los niños con leucemia.

López Aguilar comentó que actualmente se implementa en el HGZ No. 36 el código ONCOCREAN, el cual consiste en la acción cuando un niño con cáncer llega a urgencias y debe ser evaluado en la primera hora, a fin de subirlo al área de atención de manera oportuna.

En otro tema, el doctor Enrique López Aguilar refirió que dentro de los protocolos de atención en quimioterapia y trasplante de médula en todo el país se ha implantado el trabajo coordinado entre la doctora Rocío Cárdenas Navarrete, directora del Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, y el doctor Guillermo Careaga Reyna, director del Hospital General CMN La Raza.

Lo anterior, subrayó, para analizar los casos que sean urgentes y se incorporen a fin de establecer un procedimiento donde se mejore la atención y el servicio a los pacientes.

Remarcó que la decisión de los protocolos de atención en quimioterapia y trasplante de médula debe ser personalizada y “bien pensada, qué es lo que se va a hacer y sobre todo en qué momento”, con el objetivo de cumplir con todos los criterios y emitir una medida oportuna donde se brinde la mejor oportunidad de salud.

Adelantó que todos los viernes se revisarán los casos entre los directores de los CMN de La Raza y Siglo XXI, y en acompañamiento con la coordinación Nacional de Oncología con el objetivo de lograr un diseño adecuado.

Por otra parte, Óscar Reyes Miguel, coordinador de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos, destacó que el personal médico, de enfermería y Trabajo Social de los HGZ No. 1 de Pachuca, No. 1 de Cuernavaca y No. 1 Villa de Álvarez en Colima, fue capacitado para la atención mediante la plataforma digital.

Agregó que se tienen tres mil 951 pacientes dentro del registro y seguimiento de tratamientos oncológicos, de los cuales la mayor parte son pediátricos. Además indicó que se realizará la capacitación del personal de salud en el HGZ No. 36 de Coatzacoalcos, Veracruz, y en el HGZ No. 6 de Ciudad Valles, San Luis Potosí, y se reforzará la capacitación en unidades de Querétaro.

Los acuerdos realizados para esta sesión fueron que se agregará al Chatbot el catálogo de medicamentos no oncológicos, se realizará una visita al CMN Siglo XXI para resolver los problemas que se han presentado en las líneas telefónicas del Banco de Sangre, se invitará a participar en la próxima reunión a los directores del Banco de Sangre de los CMN Siglo XXI y La Raza; también se presentarán avances y evidencias de las visitas de supervisión y mejoras aplicada en Siglo XXI y La Raza.

El personal de la Dirección de Prestaciones Médicas realizará una visita de supervisión al CMN La Raza, se dará seguimiento al reporte de abasto de medicamentos y la falta pediatra en el HGZ No. 3 Aguascalientes, y se dará seguimiento a casos específicos.

Por el IMSS estuvieron en la reunión: doctora Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas; doctor Efraín Arizmendi Uribe, titular de la Unidad de Atención Médica; Borsalino González Andrade, encargado de Despacho de la Dirección de Administración; doctora Beatriz Maldonado Almaraz, coordinadora de Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE); doctor Carlos Quezada Sánchez, jefe de la Oficina de Control.

Además, la maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias, titular de la División de Programas de Enfermería; doctora Rocío Cárdenas Navarrete, directora del Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI; doctor Guillermo Careaga Reyna, director del Hospital General CMN La Raza; Mauricio Melgar Álvarez, titular de la División de Operación con Organismos Autónomos; Jaqueline Moreno Gómez, coordinadora Normativa de la Dirección General; Mariano Arturo Favela Mena, coordinador de Control de Abasto de la Dirección de Administración.

Por parte de las madres y los padres de pacientes pediátricos oncológicos estuvieron las señoras Dulce, María, Abigail, Adriana, Ana, Anabelle, Araceli, Blanca, Brenda, Erika, Eva, Isabel, Jessica Lozano, Jessica Romero, Kate, Laura, Lidia, María Brenda, María Guadalupe, Mariana, Martha, Mónica Elvira, Mónica Garduño, Pamela, Raquel, Reyna, Verónica e Yrlanda; además los señores Mario, Mario Alberto, José Alejandro, José Luis y Nicolás Antonio.

