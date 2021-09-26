TITULARES DE DEPENDENCIAS

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Redacción
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TITULARES DE DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA TITULAR  
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO LIC. LILIA VILLAFUERTE  ZAVALA  
COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL JOSÉ GERARDO ZAPATA ROSALES  
OFICIALÍA MAYOR (OM) LIC. NOÉ LARA ENRIQUEZ  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT) LIC. LEONEL SERRATO SANCHEZ  
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO  Y RECURSOS HIDRÁULICOS (SEDARH) JOSE ALFREDO PÉREZ ORTIZ  
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDECO) DR. JOSE ARTURO SEGOVIANO GARCIA  
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL (SEDESORE) JUAN IGNACIO SEGURA MORQUECHO  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA (SEDUVOP) ING. ISABEL LETICIA VARGAS TINAJERO  
SECRETARÍA DE CULTURA  (SECULT)    
SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL (SEGAM) C.P. JESÚS EMMANUEL RAMOS HERNÁNDEZ  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO (SEGE) MTRO. JESUS ERNESTO BARAJAS ABREGO  
SECRETARÍA DE FINANZAS (SF) C.P. JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP) GRAL. GUZMAR ÁNGEL GONZÁLEZ CASTILLO  
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CORONEL JOSE LUIS URBAN  
DIRECCION C5 MTRO LEOBARDO ORIHUELA  
DIRECCION DE PENALES MTRO JULIO CESAR PEREZ  
PROTECION CIVIL MTRO ANTONIO GARZA NIETO  
SECRETARÍA DE TURISMO (SECTUR) LIC. PATRICIA VELIZ ALEMÁN  
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS) M.D.I. NÉSTOR EDUARDO GARZA ÁLVAREZ  
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO (SGG) MTRO. J GUADALUPE TORRES SÁNCHEZ  
·         SUBSECRETARIO DE GOBERNACIÓN JORGE VEGA ARROYO  
·         SUBSECRETARIO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL JUAN PABLO ESCOBAR MARTÍNEZ  
·         SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS JURÍDICOS ÁNGEL GONZALO SANTIAGO HERNÁNDEZ  
·         DIRECCIÓN JURIDICA RODRIGO JOAQUIN LECOURTOIS LÓPEX  
·         DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL DAYSI MARIBEL LÓPEZ SIERRA  
·         DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN JOSE CONCEPCIÓN GALLARDO  
·         DIRECCIÓN DE NOTARIADO ANA SOFIA AGULAR  
SECRETARÍA PARTICULAR DEL GOBERNADOR LIC. MARIEL DE LOS ÁNGELES PERALTA  
SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE LIC. NOHEMÍ PROAL HUERTA  
ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO LIC. ANTONIO ROCHA LIC. JESÚS RAFAEL AGUILAR FUENTES  
CANAL 9    
C.E.C.U.R.T. PROF. CARLOS JOGUITUD BARRIOS (TANGAMANGA) LIC. VANIA MORENO SOLANO  
CENTRO DE CONVENCIONES SAN LUIS POTOSÍ (CCSLP) YATHZIRY ANAHÍ VITALES MEDINA  
CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES    
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V ADRIAN TERCERO NAVA  
CENTRO ESTATAL DE TRANSPLANTES (CETRA)    
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA) MTRO. LUIS FERNANDO GÁMEZ MACIAS  
CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN (COESPO) MTRA. MAYRA EDITH VELÁZQUEZ LOERA  
CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (COPOCYT)    
COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS (CEFIM) LIC. EMILIO EDUARDO BRIONES VALDÉZ  
DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ    
CONSEJERÍA JURÍDICA (CJ) LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ  
DIRECCIÓN DE PENSIONES LIC. JORGE ADALBERTO ESCUDERO VILLA  
HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO” (HC)    
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (ICAT) ARQ. SERGIO ENRIQUE DESFASSIUX CABELLO  
INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO (INDEPI)    
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO (IMES) JUANA IDALIA GALLEGOS BERRON  
INSTITUTO DE MIGRACIÓN Y ENLACE INTERNACIONAL (IMEI) LIC. LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ SEGURA  
INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO (INVIES)    
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IEIFE) MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ  
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IRC) LIC. ANA GABRIELA JUÁREZ DURÁN  
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS LIC. MOWGLI SANDINO GUTIÉRREZ JUÁREZ  
FERIA NACIONAL POTOSINA (FENAPO) C.P. LUIS ANTONIO ZAMUDIO MARTÍNEZ  
PROMOTORA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ    
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO LIC. ANA ELISA LOREDO TORRES  
SERVICIOS DE SALUD (SSALUD) DR. DANIEL ACOSTA DÍAZ DE LEÓN  
SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO (SIFIDE) LILIA MALVIDO FLORES  
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR JUAN CARLOS TORRES CEDILLO  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI LIC. RUTH GONZÁLEZ SILVA  
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA    
CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO MIGUEL ANGEL CARDOSA MORA  
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN    
COLEGIO DE BACHILLERES  (COBACH) PROF. ALFONSO ESPINOZA PALAZUELOS  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)    
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ (CONALEP)    
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS MAYORES (IEEA)    
INSTITUTO POTOSINO DE CCULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INPODE) EDMUNDO EMMANUEL RÍOS JÁUREGUI  
INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD (INPOJUVE) LEAO. JESUS JOAQUÍN GARCÍA MARTÍNEZ  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÉBANO S.L.P. (ITS ÉBANO)    
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RÍOVERDE S.L.P. (ITS RÍOVERDE)    
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSÍ (ITS SLP CAPITAL)    
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE O TAMAZUNCHALE S.L.P.(ITS TAMAZUNCHALE)    
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SLP    
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SLP    
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SLP    
UNIVERSIDAD TECNOLÓOGICA METROPOLITANA    
CENTRO CULTURAL REAL DE CATORCE    
CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ    
CINETÉCA ALAMEDA    
INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (IPBA)    
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO    
MUSEO DEL FERROCARRIL JESÚS GARCÍA CORONA    
MUSEO DEL VIRREINATO    
MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORÁNEA    
MUSEO FRANCISCO COSSIO    
MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES L.A.E. MARCELA GONZÁLEZ HERRERA  
MUSEO NACIONAL DE LA MÁSCARA    
CASA DEL REBOZO    
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL MARGARITA MAZA DE JUÁREZ    
CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO    
CENTRO DE ASITENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS    
INSTITUTO GERIÁTRICO DR. NICOLÁS AGUILAR    
INSTITUTO TEMAZCALLI PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES, TRANSTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (TEMAZCALLI P Y R)    
INSTITUTO ESTATAL DE CIEGOS    

 