TITULARES DE DEPENDENCIAS
|DEPENDENCIA
|TITULAR
|CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
|LIC. LILIA VILLAFUERTE ZAVALA
|COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
|JOSÉ GERARDO ZAPATA ROSALES
|OFICIALÍA MAYOR (OM)
|LIC. NOÉ LARA ENRIQUEZ
|SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT)
|LIC. LEONEL SERRATO SANCHEZ
|SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRÁULICOS (SEDARH)
|JOSE ALFREDO PÉREZ ORTIZ
|SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO (SEDECO)
|DR. JOSE ARTURO SEGOVIANO GARCIA
|SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL (SEDESORE)
|JUAN IGNACIO SEGURA MORQUECHO
|SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA (SEDUVOP)
|ING. ISABEL LETICIA VARGAS TINAJERO
|SECRETARÍA DE CULTURA (SECULT)
|SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL (SEGAM)
|C.P. JESÚS EMMANUEL RAMOS HERNÁNDEZ
|SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO (SEGE)
|MTRO. JESUS ERNESTO BARAJAS ABREGO
|SECRETARÍA DE FINANZAS (SF)
|C.P. JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ
|SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP)
|GRAL. GUZMAR ÁNGEL GONZÁLEZ CASTILLO
|DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
|CORONEL JOSE LUIS URBAN
|DIRECCION C5
|MTRO LEOBARDO ORIHUELA
|DIRECCION DE PENALES
|MTRO JULIO CESAR PEREZ
|PROTECION CIVIL
|MTRO ANTONIO GARZA NIETO
|SECRETARÍA DE TURISMO (SECTUR)
|LIC. PATRICIA VELIZ ALEMÁN
|SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS)
|M.D.I. NÉSTOR EDUARDO GARZA ÁLVAREZ
|SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO (SGG)
|MTRO. J GUADALUPE TORRES SÁNCHEZ
|· SUBSECRETARIO DE GOBERNACIÓN
|JORGE VEGA ARROYO
|· SUBSECRETARIO DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL
|JUAN PABLO ESCOBAR MARTÍNEZ
|· SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS JURÍDICOS
|ÁNGEL GONZALO SANTIAGO HERNÁNDEZ
|· DIRECCIÓN JURIDICA
|RODRIGO JOAQUIN LECOURTOIS LÓPEX
|· DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL
|DAYSI MARIBEL LÓPEZ SIERRA
|· DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN
|JOSE CONCEPCIÓN GALLARDO
|· DIRECCIÓN DE NOTARIADO
|ANA SOFIA AGULAR
|SECRETARÍA PARTICULAR DEL GOBERNADOR
|LIC. MARIEL DE LOS ÁNGELES PERALTA
|SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE
|LIC. NOHEMÍ PROAL HUERTA
|ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO LIC. ANTONIO ROCHA
|LIC. JESÚS RAFAEL AGUILAR FUENTES
|CANAL 9
|C.E.C.U.R.T. PROF. CARLOS JOGUITUD BARRIOS (TANGAMANGA)
|LIC. VANIA MORENO SOLANO
|CENTRO DE CONVENCIONES SAN LUIS POTOSÍ (CCSLP)
|YATHZIRY ANAHÍ VITALES MEDINA
|CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES
|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V
|ADRIAN TERCERO NAVA
|CENTRO ESTATAL DE TRANSPLANTES (CETRA)
|COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEA)
|MTRO. LUIS FERNANDO GÁMEZ MACIAS
|CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN (COESPO)
|MTRA. MAYRA EDITH VELÁZQUEZ LOERA
|CONSEJO POTOSINO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (COPOCYT)
|COORDINACIÓN ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS MUNICIPIOS (CEFIM)
|LIC. EMILIO EDUARDO BRIONES VALDÉZ
|DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
|CONSEJERÍA JURÍDICA (CJ)
|LIC. SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MUÑIZ
|DIRECCIÓN DE PENSIONES
|LIC. JORGE ADALBERTO ESCUDERO VILLA
|HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO” (HC)
|INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI (ICAT)
|ARQ. SERGIO ENRIQUE DESFASSIUX CABELLO
|INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO (INDEPI)
|INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL ESTADO (IMES)
|JUANA IDALIA GALLEGOS BERRON
|INSTITUTO DE MIGRACIÓN Y ENLACE INTERNACIONAL (IMEI)
|LIC. LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ SEGURA
|INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO (INVIES)
|INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IEIFE)
|MARTHA ALICIA MARTÍNEZ PÉREZ
|INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ (IRC)
|LIC. ANA GABRIELA JUÁREZ DURÁN
|JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
|LIC. MOWGLI SANDINO GUTIÉRREZ JUÁREZ
|FERIA NACIONAL POTOSINA (FENAPO)
|C.P. LUIS ANTONIO ZAMUDIO MARTÍNEZ
|PROMOTORA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
|SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
|LIC. ANA ELISA LOREDO TORRES
|SERVICIOS DE SALUD (SSALUD)
|DR. DANIEL ACOSTA DÍAZ DE LEÓN
|SISTEMA DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO (SIFIDE)
|LILIA MALVIDO FLORES
|SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
|JUAN CARLOS TORRES CEDILLO
|SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
|LIC. RUTH GONZÁLEZ SILVA
|UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
|CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO
|MIGUEL ANGEL CARDOSA MORA
|SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
|COLEGIO DE BACHILLERES (COBACH)
|PROF. ALFONSO ESPINOZA PALAZUELOS
|COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CECYTE)
|COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ (CONALEP)
|INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS MAYORES (IEEA)
|INSTITUTO POTOSINO DE CCULTURA FÍSICA Y DEPORTE (INPODE)
|EDMUNDO EMMANUEL RÍOS JÁUREGUI
|INSTITUTO POTOSINO DE LA JUVENTUD (INPOJUVE)
|LEAO. JESUS JOAQUÍN GARCÍA MARTÍNEZ
|INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÉBANO S.L.P. (ITS ÉBANO)
|INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RÍOVERDE S.L.P. (ITS RÍOVERDE)
|INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN LUIS POTOSÍ (ITS SLP CAPITAL)
|INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE O TAMAZUNCHALE S.L.P.(ITS TAMAZUNCHALE)
|UNIVERSIDAD INTERCULTURAL SLP
|UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SLP
|UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SLP
|UNIVERSIDAD TECNOLÓOGICA METROPOLITANA
|CENTRO CULTURAL REAL DE CATORCE
|CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ
|CINETÉCA ALAMEDA
|INSTITUTO POTOSINO DE BELLAS ARTES (IPBA)
|MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
|MUSEO DEL FERROCARRIL JESÚS GARCÍA CORONA
|MUSEO DEL VIRREINATO
|MUSEO FEDERICO SILVA ESCULTURA CONTEMPORÁNEA
|MUSEO FRANCISCO COSSIO
|MUSEO LABERINTO DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES
|L.A.E. MARCELA GONZÁLEZ HERRERA
|MUSEO NACIONAL DE LA MÁSCARA
|CASA DEL REBOZO
|CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL MARGARITA MAZA DE JUÁREZ
|CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL RAFAEL NIETO
|CENTRO DE ASITENCIA SOCIAL ROSARIO CASTELLANOS
|INSTITUTO GERIÁTRICO DR. NICOLÁS AGUILAR
|INSTITUTO TEMAZCALLI PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES, TRANSTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (TEMAZCALLI P Y R)
|INSTITUTO ESTATAL DE CIEGOS