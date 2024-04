SUPERVISA GOBERNADOR SIERRA DE SAN MIGUELITO TRAS INCENDIOS

• El Titular del Poder Ejecutivo del Estado realizó un recorrido, donde corroboró la extinción de los incendios y anunció un plan de intervención para reforestación.

Tras agradecer y reconocer la labor de las y los brigadistas y voluntarios que se sumaron al combate del incendio en la Sierra de San Miguelito, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, realizó un recorrido por la zona, donde confirmó la extinción del incendio forestal que, de acuerdo con estimaciones, generó afectaciones en 80 hectáreas y anunció un plan integral de reforestación.

El Mandatario potosino destacó el compromiso de quienes defendieron la Sierra de San Miguelito, con un trabajo intenso en turnos diurnos y nocturnos y resaltó que, gracias a este esfuerzo, en esta ocasión la superficie dañada no fue tan grave, a comparación del año 2019, cuando el fuego se extendió por 11 mil 500 hectáreas, y se tardó más de un mes para poder apagarlo.

Describió que, durante la mañana de este viernes, verificó que la Sierra de San Miguelito esté libre de incendios y agregó que ahora se trabaja en los siniestros ubicados en otros municipios como el de El Naranjo y Ciudad del Maíz.

Finalmente, hizo un llamado a las y los potosinos para que extremen precauciones en la prevención de incendios forestales, ya que, debido a la falta de lluvias, las áreas naturales tienen mayor facilidad de incineración, por lo que es importante seguir las recomendaciones de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), evitar prender fogatas, no arrojar colillas de cigarro o botellas de vidrio en carreteras, evitar realizar quema agrícola sin autorización, entre otras.

