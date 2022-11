Sin nuevos impuestos ni aumento a los existentes para 2023 destaca titular de SEFIN 

• En la iniciativa de Ley de Ingresos 2023 no se contemplan “impuestos verdes”, destacó el titular de Sefin, Salvador González Martínez



Como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Estatal, para apoyar a las familias potosinas y no generarles afectación económica, la iniciativa de Ley de Ingresos 2023 presentada ante el Poder Legislativo, no contempla nuevos impuestos, ni el aumento de los ya existentes, informó Salvador González Martínez, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), quien precisó que el llamado “impuesto verde” no se incluyó en esta iniciativa.

Detalló que en cuanto a los recursos propios integrados por los rubros de recaudación local, se estima obtener arriba de los calendarizados en 2022 por un monto de mil 34.5 millones de pesos, equivalentes a un incremento del 22 por ciento, tras destacar que estas medidas no incluyen la implementación de cargas tributarias, ni el incremento de las ya existentes, sino la optimización de programas de fiscalización y convenios para el intercambio de información con dependencias federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

González Martínez, dijo que esta iniciativa considera ingresos totales para el Estado por un monto de 60 mil 998.2 millones de pesos, presentando un incremento de siete mil 876.3 millones de pesos respecto a la Ley de Ingresos del ejercicio 2022, lo que representa un crecimiento histórico del 15 por ciento en esta misma comparativa, ya que el presentado en los últimos 10 años ha sido de apenas seis por ciento.

Para el ejercicio 2023, subrayó el titular de Sefin, los ingresos provenientes de la federación estimados para el Estado presentan un incremento del 14 por ciento respecto a los recursos programados en 2022, un monto de seis mil 841.8 millones de pesos por encima del ejercicio inmediato anterior. Dentro de estos recursos federales se encuentran los fondos y el incremento en participaciones (Ramo 28) 19.5 por ciento, Aportaciones (Ramo 33) 10.9 por ciento, Transferencias y Asignaciones 2.9 por ciento, así como los Subsidios y subvenciones con 10.8 por ciento de incremento.

