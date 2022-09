Ricardo Gallardo hace valer que es el Gobernador mejor posicionado del país

• Los datos y las cifras de su primer año de Gobierno hablan por sí solas, dijo el ex coordinador de los diputados federales del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega

En el primer año de Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona los datos y las cifras son alentadoras para el Estado de San Luis Potosí y su población, que desde hace mucho tiempo esperaba un Mandatario que realizará un trabajo enfocado a la gente y al beneficio social como hasta el momento sucede, así lo afirmó Arturo Escobar y Vega ex coordinador de los diputados federales del Partido Verde Ecologista de México.

Agregó que el trabajo que realiza el Gobernador potosino hace que sea el mejor calificado del país con base en sus resultados en tan solo 12 meses de gestión y es un hecho que continuará en esta ruta, pues es una persona comprometida con su Estado y con su gente.

Consideró que aparte de la base social del electorado que lo apoya y con la que llegó al Gobierno, después de un año de trabajo, quienes no votaron por Ricardo Gallardo hoy se convencen de que fue una buena opción para ejercer la administración estatal en San Luis Potosí y que el desarrollo seguirá como hasta ahora sucede.

Escobar y Vega, dijo que otra de las ventajas que tiene el Mandatario potosino es su capacidad de gestión ante el Gobierno Federal para conseguir recursos que otros Gobernadores no lograron conseguir para ahora ejercerlos en materia obra pública, que redunda en un beneficio social para todos los sectores de las cuatro zonas de la entidad.

Señaló que la propuesta del Gobernador para que el castigo a los feminicidas y violadores debe ser ejemplar, y desde el Partido Verde Ecologista de México se respalda, por lo que no cesaran en pedir y legislar en congresos locales, así como en el Congreso de la Unión y el Senado por penas graves y otras ayudas para salvaguardar la integridad, los bienes y siempre en búsqueda de la justicia para la población de todo México.

