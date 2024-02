RICARDO GALLARDO ESTRECHA VÍNCULO DE SLP CON MARRUECOS

• El Gobernador del Estado se reunió con el Embajador del Reino de Marruecos en México, Abdelfattah Lebbar

San Luis Potosí, sigue fortaleciendo sus posibilidades de desarrollo y crecimiento hacia el futuro mediante la apertura de nuevas relaciones con países de los diferentes continentes y seguirá brindando más apoyo para estrechar vínculos con otras latitudes que promuevan la inversión y la competitividad, destacó el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, al reunirse con el Embajador del Reino de Marruecos en México, Abdelfattah Lebbar.

El Mandatario Estatal, acompañado de integrantes del gabinete económico, de cultura y educación, dio la bienvenida a la comitiva diplomática marroquí y durante el encuentro, expuso las ventajas competitivas que tiene San Luis Potosí para el desarrollo de proyectos de inversión, que lo colocan como la Entidad líder en la zona Centro-Bajío y entre las mejores del país.

“Es un enorme gusto contar con la presencia del Embajador y ofrecemos no solo un abanico de oportunidades en el tema de inversión, sino también de nuestra gran riqueza cultural que cada vez se abre más al mundo”, expresó Gallardo Cardona.

Finalmente, el Embajador Abdelfattah Lebbar, reconoció el liderazgo del Jefe de Gobierno Estatal, Ricardo Gallardo, por potenciar el crecimiento en poco más de dos años y afirmó que existen muchas similitudes y coincidencias entre ambos pueblos, que redundarán en intercambios entre ambos pueblos: “tenemos semejanzas incluso en el carácter, la gentileza, el amor por la familia y aquí en San Luis Potosí es una maravillosa ciudad, por eso no me siento extranjero, me siento como en mi país y agradezco la cálida bienvenida de Ricardo Gallardo y del pueblo potosino”, finalizó el diplomático.

Share this: Twitter

Facebook