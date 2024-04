NUEVAS RUTAS DE METRORED EN PROCESO 

• En conjunto con especialistas de diversas universidades, el Gobierno del Estado analizará e implementará nuevas rutas y ciclovías.

Para seguir garantizando la movilidad en la zona metropolitana y las cuatro regiones, con más obras de infraestructura y con el sistema de transporte como MetroRed, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado Ricardo Gallardo Cardona, anunció que se trabaja en coordinación con especialistas en vialidad para plantear nuevas rutas y ciclovías que sí sean funcionales.

El Mandatario dijo que por décadas la herencia maldita no invirtió en obras que mejorarán el tráfico vehicular frenando el crecimiento y desarrollo de la Entidad, pero ahora se trabaja con el sector empresarial y con especialistas para obtener los estudios de proyectos que vayan de acuerdo con la actualidad de San Luis Potosí y que a la vez brinden una movilidad urbana sostenible.

Dijo que se plantearán más rutas para la MetroRed, «así como ciclovías a través de proyectos de movilidad segura y accesible, en beneficio de miles de potosinas y potosinos».

En el caso de las ciclovías, comentó que se analizará rutas que no afecten al comercio local y que a su vez brinden seguridad vial a las y los usuarios de bicicleta, San Luis Potosí estará a la altura de grandes metrópolis como la Ciudad de México donde desde hace tiempo se contribuye a la descongestión de tránsito conectando diferentes puntos de la ciudad con ciclovías funcionales.

Esta información es pública, ajena a cualquier interés particular o algún partido político.

