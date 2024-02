MÁS APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON NUEVO SERVICIO DE LABORATORIO EN EL CREE 

• El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia puso en operación un nuevo espacio que ofrecerá estudios de laboratorio clínico

Gracias a las gestiones de la presidenta honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Ruth González Silva, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), logró fortalecer su infraestructura para brindar más apoyo en la atención de personas con discapacidad.

González Silva afirmó que la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona es brindar apoyo en la economía familiar de las y los usuarios de este centro, por lo que se firmó un convenio con la empresa Integración Diagnóstica Industrial del Potosí, lo que les permitirá seguir sus procesos médicos de terapia.

Detalló que, en horario de 7:00 a 12:00 horas, personal del laboratorio realizará recolección de muestras en el CREE y en las instalaciones de la empresa se efectuarán los análisis.

Por su parte, Alma Rocío Hernández Ortiz, coordinadora Operativa del CREE, dijo que ante la falta de apoyo de la herencia maldita, las y los usuarios, no completaban sus tratamientos porque no realizaban los estudios de análisis clínicos que en ocasiones suelen ser costosos, pero ahora con el apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo y la presidenta del DIF, Ruth González Silva serán accesibles para todas y todos, además de que al realizarse en el centro de rehabilitación se facilitará el procedimiento, ya que no saldrán a un laboratorio externo a recoger los resultados.

Share this: Twitter

Facebook