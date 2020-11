JMC hace llamado a respetar todas las voces que hacen visible la violencia contra las Mujeres

Reiteró el compromiso de su administración con las mujeres del estado para fortalecer a las instituciones encargadas de darles atención.

En San Luis Potosí, hay cero tolerancia a la violencia contra las mujeres.

Erika Velázquez, directora general del IMES, invitó a las mujeres a confiar en las instituciones “es muy importante hacerles saber que no están solas”.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, reiteró el compromiso de su administración para fortalecer el trabajo y las acciones para erradicar los diferentes tipos de violencia contra las mujeres y ser respetuosos de cualquier tipo de manifestación que ayude a visibilizar esta problemática, al reafirmar que en San Luis Potosí, hay cero tolerancia a los actos que atenten contra los derechos de las mujeres.

El jefe del Ejecutivo estatal reconoció que en todo el país y en la entidad lamentablemente se ha registrado un incremento de la violencia hacia las mujeres en últimas fechas, coincidiendo con el periodo de la presente contingencia sanitaria por el Covid-19, por lo que las dependencias enfocadas en la atención a mujeres han redoblado esfuerzos para responder con agilidad cualquier llamado de ayuda en las cuatro regiones del estado.

Explicó que con la creación de más Centros de Justicia para las mujeres en toda la entidad, se fortalece la capacidad de atender a las mujeres víctimas de violencia, al contar con más espacios de asesoría y apoyo, donde el sector tiene acceso a las instancias que brindan asistencia legal, e incluso, de seguridad.

Carreras López, añadió que el principal interés de las autoridades de todos los niveles es trabajar de manera coordinada en la eliminación de las violencias contra las mujeres, y reiteró su respeto a todas y todos los ciudadanos que deseen manifestarse para visibilizar los temas que preocupan al género femenino.

Por su parte, la directora general del Instituto de las Mujeres del Estado (IMES), Erika Velázquez Gutiérrez, dijo que se deben tener muy presentes las demandas que las feministas históricamente han realizado de distintas maneras, y respetar cualquier tipo de manifestación, “cualquier movimiento que visibilice la problemática que vivimos las mujeres hoy en día, siempre suma, nunca resta”.

Agregó que las personas que trabajan en instituciones públicas deben ser muy autocríticas, reflexivas y sobre todo, escuchar a la sociedad civil, ya que es una encomienda que desde el primer día de la administración del Gobernador Juan Manuel Carreras López, les instruyó a quienes integran su gabinete, trabajar siempre de la mano de la ciudadanía, ya que solo así se podrá avanzar, en este caso, hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Para quienes atendemos a mujeres víctimas de violencia es muy importante no revictimizar, “si una mujer víctima de violencia acude a nuestras instituciones y no quiere presentar una denuncia sino solo recibir alguna asesoría, no debemos jamás de emitir algún juicio ni mucho menos una postura que termine violentándola más, debemos de decirles que no están solas, que aunque estamos a favor de la cultura de la denuncia, sabemos que salir del circulo de la violencia no es sencillo, de hecho es muy complicado, y para ello, las instituciones públicas del gobierno contamos con servicios integrales que poco a poco pueden ir coadyuvando a su empoderamiento”.

Agregó que en el caso del IMES, se cuenta con trabajadoras sociales, abogadas y psicólogas que, a través de los programas de empoderamiento, es decir, de herramientas que les ayuden a ser mujeres autónomas en todos los sentidos, les puede permitir tener más capacidad de acción, como el presentar una denuncia en caso de ser víctima de violencia de género.

El IMES tiene presencia en las cuatro regiones del estado y ofrecen servicios en lenguas originarias en la Zona Huasteca, cuentan con unidades móviles y además de los servicios de atención de manera presencial, pueden contactar la Ayuda en Línea TelMujer en el 911.

