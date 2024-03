INSPECCIONAN Y CLAUSURAN EMPRESA DE RENTA DE ANDAMIOS

• La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), realizó una inspección a la empresa que colocó los andamios en la Facultad de Estomatología, encontrando diversas irregularidades

El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), realizó este miércoles una inspección a la empresa encargada de colocar la estructura que colapsó en la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), dejando a nueve estudiantes con lesiones, encontrando diversas irregularidades por lo que procedió a su clausura total.

La dependencia informó que, durante la revisión la empresa no aprobó la Opinión Técnica 2024, emitida por Protección Civil, además de contar con extintores vencidos desde el año 2019, no contar con detectores de humo ni lámparas de emergencia y carecer de bitácoras de mantenimiento, dictámenes estructurales de los andamios y de las estructuras metálicas en renta.

La Coordinación Estatal de Protección Civil procedió a colocar sello de clausura total por no contar con las medidas de seguridad en materia de Protección Civil y se le solicitó su Programa interno protección civil 2024, Dictamen estructural, Dictamen eléctrico, Estudio grado de incendio, Póliza de responsabilidad civil, Constancias de capacitación en las cuatro brigadas básicas, bitácoras de mantenimiento y dictámenes estructurales de los andamios y estructuras en renta.

La dependencia puntualizó que no se permitirá que este tipo de empresas sigan poniendo en riesgo a las y los potosinos.

Esta información es de interés público, ajena a cualquier interés particular o algún partido político.

