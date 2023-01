Gobierno del Cambio mantiene campaña de registro de nacimiento en módulos hospitalarios

La Secretaría General de Gobierno (SGG), a través de la Dirección de Registro Civil, se sumó al programa “Porque la Identidad es tu Derecho”, para la instalación de módulos en unidades hospitalarias y que los recién nacidos sean registrados, de forma gratuita e inmediata, y que se entregue a sus padres el acta de nacimiento y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

El programa tiene el objetivo de garantizar a las y los niños, desde el momento de su nacimiento en los hospitales públicos y privados, su identidad jurídica reconocida por el Estado, afirmó el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien agregó: “es un derecho contar con nombre, apellidos, nacionalidad e identidad, esto les da un sentido de pertenencia hacia su Estado y país”.

Torres Sánchez dijo que con esta campaña se da seguimiento a la política del Gobierno del cambio que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, de acercar los servicios a la gente, “al instalar los módulos para el registro de nacimiento y entregar una primera copia certificada de manera gratuita los padres ya no tendrán que trasladarse a las oficialías y realizar ese trámite”.

Al respecto, la directora del Registro Civil, Deysi Maribel López Sierra, explicó que los registros de nacimiento se ingresan a la plataforma del “Sistema de Inscripción y Certificación de los Actos del Estado Civil de las Personas” (SIC), que funciona en todo el país para que, sin importar su lugar de nacimiento o residencia, soliciten su acta de nacimiento, y de la misma forma se procede en el caso de los sub registros, es decir aquellas personas que no cuentan con un acta de nacimiento, lo cual es de suma importancia para abatir el rezago de anteriores administraciones.

Los módulos operan en el Hospital 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Nicolás Zapata 203, San Luis Potosí; en el Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, que se localiza en la prolongación Valentín Amador esquina con calle de La Flor, en la colonia Rivas Guillén; y en la clínica de maternidad Jesús Noyola, localizada en la avenida Muñoz No. 255, en la colonia Tequisquiapan, en la capital potosina, y se abrirán dos más en el Hospital Mar Charbel, en la avenida Ricardo B. Anaya 1710 y en el hospital del IMSS-Prospera, en el municipio de Axtla de Terrazas.