FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECOMPONE EL TEJIDO SOCIAL 

• Se promueve la salud física y mental, así como la inclusión y la igualdad en las unidades deportivas con las que cuenta el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte y las que se han creado en las cuatro regiones

En el marco del Día Mundial del Deporte para el Desarrollo y la Paz, el Poder Ejecutivo del Estado fomenta la actividad deportiva y recreativa en las diferentes unidades deportivas, no solo para mejorar la salud física y mental o impulsar el deporte de alto rendimiento, sino también para lograr la recomposición del tejido social, impulsando la inclusión y la igualdad.

Desde hace más de dos años, la actual administración estatal ha impulsado el rescate y la construcción de más de 10 unidades deportivas, no solo en la zona metropolitana, sino en las cuatro regiones, para brindar a las y los potosinos espacios inclusivos para toda la familia que mantiene a las y los jóvenes alejados de las adicciones y la delincuencia.

Por parte del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), se cuentan con espacios como la unidad Adolfo López Mateos, la alberca Mariano Arista, el auditorio Miguel Barragán, el Centro de Desarrollo de Talento y Alto Rendimiento Plan de San Luis, así como las unidades José López Portillo, Satélite y Montecillo, donde se pueden practicar actividades de las diferentes disciplinas como futbol, basquetbol, lucha, karate, patinaje, natación, entre otros.

