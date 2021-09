Exhorta SS a continuar con medidas sanitarias en todo momento

· Este día 409 nuevos casos y 15 decesos; la letalidad se encuentra en 6.72 decesos por cada 100 pacientes.

· Arranca aplicación de segundas dosis de 40 a 49 años, así como embarazadas en la Zona Metropolitana.

· Además 37 municipios inician primera dosis de 18 y más años.

Durante la rueda de prensa virtual del Comité Estatal para la Seguridad en Salud (CESS), Miguel Lutzow Steiner, secretario de Salud, dio a conocer que San Luis Potosí ha entrado en una fase de disminución de casos y disminución en la hospitalización, sin embargo, el llamado a la población es continuar aplicando las medidas y protocolos sanitarios en todo momento.

Indicó que existen dos factores a considerar: uno es que existen 3 mil 415 personas activas (que se han confirmado con el virus en los últimos 14 días), y lo otro, es que se acerca la celebración de Independencia en donde por experiencia, se aflojan las medidas de prevención.

“Quiero hablar de la importancia de la vacuna, desde finales de febrero se han identificado 31 mil 700 casos, de los que solo un 20 por ciento tenían una o dos dosis de vacuna, y en hospitalización en esa misma fecha se han hospitalizado 1 mil 599 personas, de las que el 88 por ciento no tenían ningún esquema de vacunación, que coincide prácticamente con los decesos donde las cifras son muy semejantes (90 por ciento de los decesos no tenía ninguna dosis de vacuna), es una realidad, la probabilidad de fallecer es mucho más alta en personas no vacunadas”, explicó el Secretario de Salud.

Añadió que del 7 al 10 de septiembre inicia la aplicación de segundas dosis para personas de 40 y más años y embarazadas en Soledad de Graciano Sánchez y la capital del Estado, además de 37 municipios que arrancan primeras dosis de 18 años y más, con lo que prácticamente se cubriría la población de 18 años en el estado, con al menos una dosis.

Carlos Aguilar Acosta, comisionado estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, detalló que el Programa de Entornos Saludables con Responsabilidad Social, en donde participan establecimientos inscritos se han comprometido en el uso de cubrebocas, suspensión de áreas infantiles, cumplir con el aforo y evitar conglomeraciones. En este operativo participan cámaras, organismos, establecimientos, tiendas de convivencia, supermercados, farmacias, Ayuntamientos y entidades gubernamentales.

Fernando Hernández Maldonado reportó 409 casos nuevos para llegar a 90 mil 854 confirmados de 262 mil 709 personas estudiadas; se han descartado 170 mil 633 personas y la cifra de pendientes de estudio es de 1 mil 222 sospechosos. Los decesos subieron a 6 mil 104 con un índice de letalidad que bajó a 6.72 decesos por cada 100 casos.

Las 15 defunciones de este día son 8 hombres y 7 mujeres, 2 de ellos tenían su residencia en Ciudad Valles, 2 en Tamuín, uno en Cerro de San Pedro, Guadalcázar, Rioverde, Santa María, San Luis Potosí capital, San Vicente, Soledad, Tierra Nueva, Villa de Ramos, Villa de Reyes y una persona de Nuevo León. De los decesos, 9 eran de la tercera edad, 5 con diabetes, 5 obesidad y 4 con hipertensión.

Ernesto Durán Rivera, director de Atención Médica, dio a conocer que la hospitalización muestra un favorable decremento la última semana, y este día se encuentran 339 pacientes hospitalizados: 96 estables, 179 graves y 64 intubadas, el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes Covid sin necesidad de ventilador es de un 60 por ciento, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en 44 por ciento.

