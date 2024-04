EJÉRCITO MEXICANO Y ATLÉTICO NACIONAL, CAMPEONES DE LA COPA POTOSÍ 2024 

• Concluyó con éxito la mejor competencia de fútbol amateur que reunió a miles de asistentes y al ídolo de la afición potosina, Marcelo de Faria

Este domingo concluyó con éxito la Copa Potosí 2024, un torneo que pudo ser disfrutado por miles de potosinas y potosinos, así como visitantes durante los seis días de competencia en la que resultó como nuevo campeón varonil el Atlético Nacional y como bicampeonas el Ejército Mexicano.

La gran final hizo vibrar las tribunas del estadio Alfonso Lastras, a donde se dieron cita más de 15 mil almas para disfrutar de la también llamada Copa del Millón, la cual entregó en esta edición una bolsa de un millón 600 mil pesos repartidos entre los equipos campeones de la rama varonil y femenil.

Durante el medio tiempo se realizó un homenaje a Marcelo de Faria, uno de los ídolos de la afición potosina, quien fue recibido entre aplausos por parte de las y los aficionados, a quienes les dirigió algunas palabras: “Qué gusto poder pisar este pasto donde tuve tantas alegrías personales, es un honor estar con ustedes, agradecer al gobernador Ricardo Gallardo el poder estar aquí, pero sobre todo a cada uno de ustedes, que me recuerda con cariño, yo me siento muy potosino siendo brasileño ¡Arriba San Luis!”.

En lo deportivo, Atlético Nacional se convirtió por primera vez en campeón de la Copa Potosí al vencer dos goles por cero a Canchola, ganando el millón de pesos, en tanto que el equipo del Ejército Mexicano se convirtió en bicampeón en la rama femenil, al vencer a la escuadra de Suassolo MX cuatro goles por uno, equipo que recibió el reconocimiento por el segundo lugar, en tanto que Garritas Jardinería Santillán se llevó el tercer lugar de la competencia.

Esta información es de interés público, ajena a cualquier interés particular o algún partido político.

