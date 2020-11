Detección temprana es de suma importancia en niños con Autismo

En caso de detectar señales de alarma, el Centro de Autismo DIF invita a la población a acudir a las instalaciones del CREE.

El autismo es un trastorno que afecta a la comunicación del lenguaje, el interés por otras personas y las relaciones sociales, por lo que el Centro de Autismo DIF comparte señales de alerta para una detección temprana.

En la etapa de 6 meses, las señales pueden ser que no trata de agarrar cosas que están a su alcance, no demuestra afecto por quienes lo cuidan, no reacciona ante los sonidos que lo rodean, tiene dificultad para llevar cosas hacia la boca, no rota en ninguna dirección o imita algún sonido.

En la etapa de 12 meses se percibe como señal de alarma que no gatea, no busca objetos en caso de que se les escondan, no señala cosas o no puede permanecer de pie con ayuda. Para los 18 meses las señales pueden ser que no puede caminar, no entiende para qué sirven las cosas, no señala cosas para mostrarlas, no aprende nuevas palabras o incluso puede perder habilidades previamente adquiridas.

Cuando la niña o niño tiene 2 años, se pueden observar las señales como no usar frase de dos palabras, no sigue instrucciones sencillas, no conoce el uso de objetos cotidianos o también pierde el equilibrio fácilmente. En la etapa de 3 o 4 años, se puede observar que se cae mucho, no usa oraciones para comunicarse, inusual respuesta a estímulos sensoriales, se le dificulta el uso de juguetes sencillos o falta de interés hacia niños de su edad.

A la edad de 5-6 años, las señales de alarma puede ser la dificultad para unirse a jugar con otros niños o niñas, uso limitado de lenguaje, alteración de su forma de comunicar, poca flexibilidad, respuesta inusual ante estímulos sensoriales o limitación en intereses y actividades. El Centro de Autismo DIF expone que para considerar posible TEA debe presentar 2 o más de estos puntos y que se presenten de manera constante y repetitiva.

En caso de detectar síntomas de alarma, el Centro de Autismo DIF invita a la población a acudir a las instalaciones del CREE para recibir orientación. La atención se brinda en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), ubicado en Carretera a México, km 5.5 en la colonia Ricardo B. Anaya, con teléfono 4441676000 ext. 109.

