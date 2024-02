El PAN está más vivo que nunca, Rubén Guajardo se registra al quinto distrito local

El panista, Rubén Guajardo Barrera se registra como candidato a diputado por el quinto distrito local, acompañado de su compañero de fórmula el priísta Luis Mejía, su familia, la militancia y los presidentes del Partido Nacional, PAN, Enrique Daud y del Revolucionario Institucional, PRI, Sara Rocha.

Sostuvo que el Partido Acción Nacional, PAN, siempre estará al frente porque sus principios y valores son más fuertes que cualquier interés, “la congruencia siempre ha sido nuestra mejor carta frente a la ciudadanía. Tenemos que ser respetuosos de los estatutos, aquí hay mucha historia, la sociedad observa nuestros actos y dará un veredicto el próximo 2 de junio. Yo no le tengo miedo al escrutinio público y espero que hasta ahora, las decisiones que se han tomado sean las correctas, sigo firme en mis convicciones, aquí hay un partido vivo y está casa está habitada. Somos muchos los panistas que estamos dispuestos a defenderla”.

En la sede del partido político donde ha militado por 20 años afirmó que saldrá a las calles abanderado por la coalición “Fuerza y Corazón por San Luis” para pedir la confianza de los potosinos a quienes no ha olvidado en todas y cada una de sus encomiendas políticas.

“Las fracciones que hemos representado en el Congreso del Estado nos hemos distinguido como representantes de los potosinos, por eso busco refrendar su confianza, desde ahí, hemos hecho las cosas diferentes. Hoy quiero pedir los votos del PRI, PAN y PRD, con los valores y principios que significan estas instituciones para el Estado y el país”.

Rubén Guajardo ha sido congruente con la ciudadanía, no tiene miedo al escrutinio público de la ciudadanía, recorre las calles a pie, rinde cuentas a través de su 3de3 “en tres años no he dejado de regresar a las colonias que me han brindado su confianza. Lo importante es ver cómo está el país, hay inseguridad, falta de agua, el servicio de salud no está funcionando”.

En el registro lo acompañaron los compañeros de las fracciones políticas del Congreso del Estado, Aranzazu Puente, Juan Francisco Aguilar, Ramón Torres, Alejandro Leal Tovías, Edmundo Torres Cano, los panistas Verónica Rodríguez, David Azuara.

