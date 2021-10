DISCURSO PROTESTA CONSTITUCIONAL

Presidente municipal

enrique FRANCISCO galindo ceBallos

Licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador constitucional del estado y su distinguida esposa Ruth Miriam González Silva.

Diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, presidenta de la Directiva del Honorable Congreso del Estado.

Magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia.

General de Brigada de Estado Mayor Crisóforo Martínez Parra, Comandante de la Doceava Zona Militar.

Señoras y señores regidores y síndicos que conforman el Cabildo del Ayuntamiento de la Capital de San Luis Potosí para el periodo 2021-2024.

Senadores de la república, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales y funcionarios de los distintos órdenes de gobierno.

Titulares de organismos constitucionales autónomos.

Mi querida familia, mi esposa Estela, y mis hijos Enrique, Sebastián y Natalia, gracias por ser inspiración, soporte y motor de todas las decisiones que hoy me tienen aquí.

Amigos de los medios de comunicación.

Libre y digno pueblo de San Luis Potosí.

Amigas y amigos todos, gracias por estar hoy aquí.

Las primeras palabras que quiero decir en este histórico día, son también, el primer pensamiento que tuve al despertar esta mañana:

¡Yo quiero que San Luis Potosí vuelva a creer!

Y no me refiero a creer en mí. De lo que les estoy hablando, es sobre lo que más deseo en mi vida:

¡Que los potosinos vuelvan a creer en San Luis Potosí y en todas las cosas que podemos lograr, si trabajamos juntos por esta tierra que amamos tanto!

Y justamente, por ese amor limpio y honesto que sentimos por la Capital, este es el momento para decir la verdad. Sin adornos, sin dudas, sin dobleces:

Nos están entregando una ciudad territorialmente destrozada; socialmente abandonada; brutalmente insegura; inexplicablemente oscura; burdamente traicionada; y enferma gravemente, de una corrupción que no puede quedarse sin castigo.

Indicador a indicador, todos revelados por organismos nacionales con credibilidad e independencia, el diagnóstico es uno solo: la Capital colapsa.

En incidencia delictiva, percepción de inseguridad, movilidad sustentable, feminicidio y violencia de género, competitividad económica, transparencia gubernamental, obra pública, o cualquier otro, los datos reflejan una realidad contundente: San Luis Potosí fue mucho pueblo, para tan poco ayuntamiento.

Por eso, que nadie tenga dudas:

Yo tengo muy claro que los potosinos votaron por un cambio. Un cambio que mejore la terrible situación en la que se encuentra el lugar en el que vivimos y que no queremos que siga así.

Tengo muy claro que, para hacer que ese anhelo compartido se vuelva realidad, es indispensable el generoso esfuerzo de todas y de todos.

Por eso, hoy extiendo mi mano a quienes creen igual que yo, que San Luis Potosí merece un destino mejor y un futuro grande.

Ofrezco poner todo lo que tengo y todo lo que soy, las horas de mis días, la vida de mis horas y mi vida misma al servicio de esa causa.

¡Solo les pido que no me dejen solo!

Hoy, más que nunca, los graves problemas que lastiman a la Capital nos convocan a la unión, a la reconciliación, al trabajo en equipo y a hacer un esfuerzo generoso, para unirnos en nuestras grandes coincidencias y superar las pequeñas diferencias que no nos dejan avanzar.

No seré un alcalde que promueva la división, sino la unidad.

Nuestro gobierno, será para todos y no para unos cuántos.

Nuestro compromiso, es trabajar incansablemente para construir juntos el municipio que merecemos.

Nuestro proyecto, siempre lo dijimos, es para Servir y Proteger.

Esto significa que el ayuntamiento sirva a la ciudadanía y que sus funcionarios y servidores públicos, trabajen sin tregua, ni descanso, para proteger a lo más importante: las familias potosinas.

¡Vamos a gobernar para todos, porque queremos una Capital que nos abrace a todos!

Esta ciudad, espacio vital de nuestros sueños y lugar de encuentro de todas nuestras voces, posee una voz propia que tiene mucho por decir.

Les invito a que caminen sus calles de cantera, sus barrios y sus callejones y pongan atención al susurro sutil que nos cuenta todo lo que pasó, para que nosotros estemos aquí y ahora.

Convocados por la esperanza de que vivir mejor es posible, unidos en torno a un sueño colectivo y dispuestos a honrar el pasado, construir el presente y proyectar el futuro.

El camino es el destino. Y el nuestro siempre ha sido de lucha, de valentía y de trabajo.

Nuestra historia, es la de las potosinas y los potosinos que se levantan cuando el sol todavía no sale, para ir a partirse el alma a sus trabajos con la esperanza de que sus hijas y sus hijos vivirán en un lugar del que se sentirán orgullosos y donde seguro podrán llegar muy lejos y muy alto.

La Capital cumplirá en 2022, 430 años de vida. Esa es la grandeza que nos compromete éticamente a devolverle el resplandor que se merece y comprometernos con su futuro.

Los retos son enormes, es cierto, pero hoy, como nunca antes, tenemos claridad que el recurso más valioso que tenemos es el tiempo. No podemos seguir perdiendo oportunidades de crecimiento, por someter el porvenir de la Ciudad, a la estrechez de las mezquindades políticas.

Para quien quiera ejemplos de cómo es posible construir un proyecto exitoso de largo plazo, que privilegie el interés común y que deje de lado las disputas políticas estériles, ahí está nuestra querida Universidad Autónoma, institución de la que egresé, igual que cientos de miles de potosinos y potosinas que, con independencia de nuestras ideas políticas, nos sentimos muy orgullosos.

¡Qué genialidad la de Don Rafael Nieto Compeán al reconocerle esa autonomía que hoy la hace tan fuerte y que está a punto de cumplir un siglo de existencia!

Hoy día, la autonomía que compartimos, universidad y ayuntamientos, debe llenarse de nuevos contenidos:

Autonomía no significa autoexclusión, o aislamiento, sino acompañamiento y coordinación.

Aquí, quiero dejar muy claro que seremos un ayuntamiento que apostará por la concordia y la suma de voluntades, con el gobernador del estado Ricardo Gallardo, con los diputados locales y federales, con nuestros senadores, con otros alcaldes, con el rector y con todos aquellos que podamos sumar a esta visión que tenemos de una Capital fuerte y unida.

Nuestra visión de un Futuro Seguro, también necesita nuevos diseños y nuevos paradigmas que hagan al gobierno eficaz y capaz de dar respuestas a la sociedad.

Por esa razón hoy quiero hacer varios anuncios importantes:

Vamos a crear la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana, entidad de primer nivel que asumirá un mayor compromiso para proteger a la ciudadanía; una visión integral en la prevención de los delitos; y un compromiso indeclinable para promover y respetar los derechos humanos.

Para cuidar a nuestras familias necesitamos cuerpos de seguridad preparados, con condiciones de trabajo dignas y que merezcan la confianza y el respeto de la gente, mi compromiso, señoras y señores, es que la Capital pueda contar con una de las mejores policías del país.

También, vamos a crear la Secretaría del Bienestar, respuesta institucional sin precedentes para poner el ayuntamiento al servicio de las personas con mayor grado de vulnerabilidad y quienes más sufren la ausencia del gobierno.

Queremos que San Luis Potosí vuelva a ser una de las ciudades más limpias de México, apostaremos por una cultura de responsabilidad compartida en la que entendamos que la Ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.

Igual que todas y todos ustedes, anhelo una Capital en la que haya inclusión, obra pública, desarrollo económico, lucha contra la desigualdad, transparencia y rendición de cuentas.

Creo que lo vamos a lograr a pesar de las dificultades financieras, porque instruiré a los funcionarios municipales que les corresponda, para que ahorremos al menos el 10% del gasto corriente y al hacerlo, tener un margen suficiente para dedicarlo a lo importante, inversión pública para detonar el desarrollo y crear oportunidades para nuestra gente.

Sueño, anhelo, deseo y los convoco a construir una ciudad sin hambre, sin sed, sin violencia, moderna y segura para nuestras familias.

Para decirlo con menos palabras, en el gobierno que yo encabezaré, tendremos dos grandes causas: lucharemos por el bien común y por la justicia social.

No quisiera dejar de agradecer, el valioso esfuerzo de todos esos potosinos y potosinas que se comprometieron con este proyecto positivo y propositivo que ganó una elección, pero lo más importante, que recuperó el derecho de la Capital a volver a creer en el Futuro Seguro.

¡Hicimos una campaña de ideas y haremos un gobierno de realidades!

Esa es la hoja de ruta de inicio, pero falta lo más importante, lo que habrán de decir las y los potosinos en el proceso de consulta participativa que definirá lo que será nuestro Plan de Gobierno.

Amigas y amigos: concluyo estas reflexiones haciendo mías las palabras del extraordinario jurista potosino y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, Don Antonio Rocha Cordero, cuando al asumir el cargo de gobernador, dijo lo siguiente:

“El poder público debe ser un defensor del pueblo y no quien lo amenace. El ciudadano debe esperar de los gobernantes respeto a su dignidad. Se debe gobernar, no simplemente mandar. No basta el poder dictar una orden, se requiere que esta sea conforme con el Derecho y concuerde con el interés general. Donde se manda y no se gobierna, no puede haber unidad, pero donde impera la justicia, no solo habrá paz, sino progreso”.

Nosotros, vamos a gobernar con el pueblo en el corazón y con la ley en la mano.

Muchas gracias

