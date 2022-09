NO hay condiciones para aumentar valores catastrales

Las condiciones económicas de las familias no están dadas para que haya un incremento en los valores catastrales como lo pretenden los ayuntamientos de la entidad, en especial el de la Capital, consideró el diputado Eloy Franklin Sarabia, al adelantar que estará en contra de una propuesta de esta naturaleza.

“Las y los ciudadanos no quieren valores catastrales a la alza por más conferencias, argumentos y explicaciones que se presenten, así de sencillo y fácil: que les pregunten qué opinan de esas intenciones que tratan de imponerles”, manifestó el diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Añadió que “es importante hacer un llamado a los presidentes municipales de todo el estado, para que, junto con sus colaboradores, tengan creatividad y disposición para encontrar como sí tener recursos que les permitan hacer frente a las responsabilidades primarias sin aumentar valores catastrales”.

El diputado Franklin Sarabia se preguntó ¿por qué las autoridades municipales no se meten en temas de revisar las nóminas, los salarios de sus colaboradores, de las oficinas?, ¿por qué el pueblo tiene que pagar siempre las consecuencias de las malas decisiones y las malas administraciones?”.

Puso como ejemplo el caso de la Capital del estado, “donde la pasada administración hizo un pésimo trabajo y hoy se registran las consecuencias, pero los ciudadanos no deben pagar por eso, no hay que recurrir a la decisión fácil de aumentar todo para tener recursos, esa no es la solución”.

Expuso que se requiere de una reingeniería administrativa y de recursos para encontrar en donde se pueden hacer ajustes y que la gente no pague más, porque viene saliendo de una pandemia donde la crisis se acentúo y no hay recursos que alcancen para pagar más impuestos.

