EL INTERAPAS TIENE UN GASTO DESORDENADO Y NO HABRÁ MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA PERMITIR AUMENTO EN LAS TARIFAS: DIP. RENÉ OYARVIDE IBARRA

ES EL GOBIERNO DEL ESTADO QUIEN HA SALIDO AL FRENTE DE LA PROBLEMÁTICA DE FALTA DE AGUA EN SLP

El Congreso del Estado no hará modificaciones presupuestarias en favor de INTERAPAS porque el organismo tiene un desorden financiero, una burocracia exorbitante y un gasto corriente descontrolado, situaciones que perjudican su funcionamiento y afectan gravemente a los usuarios.

El diputado René Oyarvide Ibarra señaló que la postura de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, ha sido exigir al organismo operador que corrija el burocratismo e inviertan los recursos públicos como debe ser, en las prioridades y resolución de problemas.

Señaló que “el Gobierno del Estado está haciendo la chamba, busca ayudar al sector más necesitado, que son las colonias más necesitadas de agua. Hablar de una ampliación presupuestal para un organismo que está rebasado, un organismo burocrático, un organismo que tiene aviadores, que no hacen la chamba, desde el Congreso no haremos eso”.

“Estamos buscando opciones más precisas, y para prueba basta un botón, lo que hoy el Gobierno del Estado está haciendo, para llevar el agua a las colonias, y que no es más que la responsabilidad del municipio. Y si el municipio no cumple con la chamba, está tocando el gobierno, y nosotros como Congreso, hemos creado los esfuerzos, y seguiremos generando lo que está dentro de nuestra facultad para buscar que la ciudad tenga agua”, puntualizó.

Añadió que no es posible que se siga pidiendo más presupuesto cuando “lo que tienen que hacer es disminuir su gasto corriente. Es muy claro, no vamos a autorizar, y lo hemos platicado todos los diputados, no lo vamos a autorizar, porque el ciudadano no tiene por qué pagar el exceso y el gran burocratismo que tiene el INTERAPAS.

Share this: Twitter

Facebook