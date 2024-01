CADA AYUNTAMIENTO DEBE HACERSE RESPONSABLE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El vocal de la Comisión del Agua diputado José Luis Fernández Martínez, dijo que el Congreso del Estado trabaja en una profunda reforma legal, para entregarle a los ciudadanos una nueva organización en la gestión del agua en San Luis Potosí.

En el caso de la zona metropolitana, “le hago un llamado a los actores, a los presidentes municipales de los tres municipios de Soledad, de Cerro San Pedro y de la capital, para que se sumen y que le aporten a esta idea que estamos construyendo desde su expertise y de su manera de ver las cosas”.

Añadió que “no quito el reglón, estamos en esta Soberanía construyendo una iniciativa que tiende a reformar por completo cómo sería la gestión del agua. Estamos pensando en entregarla a las manos de los ciudadanos, que deje de existir política, que deje de ser la caja chica de los alcaldes en turno, que se convierta en un organismo eficiente y que le dé servicio a la gente”.

El legislador José Luis Fernández manifestó que “la gente no tiene ningún problema con pagar el agua cuando la tienen. Cuando no la tienen, no podemos estar contentos con pagar un servicio que no se nos presta”.

“Soledad ha manifestado múltiples veces que está construyendo una ruta para separarse del Interapas. No es un divorcio fácil. Hay muchos hijos en común, por llamar de alguna manera y de una forma coloquial, para que nos comprenda de mejor manera a la población”.

Fernández Martínez añadió que “es una buena decisión, que al final de cuentas cada ayuntamiento se haga cargo de su responsabilidad, que es prestar este servicio tan prioritario y hacer un llamado a que podamos construir”.

Share this: Twitter

Facebook