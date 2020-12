El vaso de la Presa y sus áreas de protección son propiedad federal. Fue expropieda por Decreto Publicado el día 23 de Agosto de 1993. El pago correspondiente fue realizado en el año 2007.

Bajo este planteamiento dicha propiedad es nacional. Nos pertenece a todos y su vigilancia está a cargo de la CONAGUA.

No puede obstruirse su acceso. Sus aguas son nacionales y sus afluentes también por haber sido construida con recursos federales.

No deber ser usada como embarcadero particular, no puede ser parte de una oferta inmobiliaria. No puede haber obras civiles para usarla como alberca privada.

Generar propaganda y publicidad engañosa puede tener consecuencias. Es un fraude, es un engaño hacerlo. La PROFEPA y la FGR de oficio pueden y deben actuar.

No existe concesión a particulares para su uso en proyectos inmobiliarios. Por este motivo será parte de la declaratoria de la Área Natural Protegida.

La Cañada del Lobo somos todos !

