Blanca Laura Martínez Belmares, levanta la mano para la CEEAV

Estamos pasando por un momento crucial en nuestro Estado, se ha dado un aumento acelerado de víctimas que no han encontrado la sensibilidad de sus gobiernos para atender sus denuncias; por eso, hoy quiero pedir de manera muy respetuosa a nuestro gobernador electo, Ricardo Gallardo Cardona, que no olvide la agenda de equidad, paridad y derechos de los que son vulnerados, externó Blanca Laura Martínez Belmares, activista que hoy levanta la mano para ser considerada en la terna que habrá de enviarse para la elección de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, CEEAV.

Con el rediseño institucional que está por llevar a cabo el próximo gobierno del Estado, se requiere de mujeres y hombres con experiencia, capacidad y empatía, que sepan construir una nueva historia para las dependencias y esta activista ha continuado con el compromiso de buscar justicia y equidad por mucho tiempo, hoy pide una oportunidad para ocupar el cargo que pronto habrá de elegir el Congreso del Estado.

Activistas y colectivos del Estado potosino están convencidos del compromiso que ha hecho el nuevo gobierno, para hacer que las víctimas tengan la atención y el acceso a la justicia pronta y expedita que merecen, por eso, llama a la administración entrante a no relegar a la institución que por muchos años han olvidado “se requiere que las políticas públicas de atención a las víctimas evolucionen y funcionen, además de tener al frente a alguien que conozca el sentir de cada una de las personas afectadas en sus derechos humanos. Se necesita una dependencia con un nuevo rostro, capaz de sentir, asesorar, trasladar y acompañar a cada víctima en sus procesos, una CEEAV más cercana a la gente”.

Para dignificar a esta noble entidad se requiere de alguien que no les quede mal, que luche de frente por aquellos que han visto disminuida su voz, pero no su espíritu.

“Una mujer puede generar el proceso de transformación que demanda la CEEAV, de manera humilde y respetuosa, pido una oportunidad, como lo he hecho desde hace más de 10 años, soy una mujer resiliente, con capacidad, experiencia de campo y sobre todo, preparación. No tengo miedo al trabajo, no me se doblar ante las adversidades y las estructuras conservadoras que siguen permitiendo que prevalezca la impunidad en el Estado, soy una mujer que junto a este nuevo gobierno quiere hacer historia, busco apoyar a las víctimas, estoy decidida a sacar adelante cualquier proyecto renovador que requiera esta institución por el bien de aquellos que han sido abandonados”.

