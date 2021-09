Abogados reconocen labor de Edgardo Hernández en el Congreso del Estado

*Levantó la mano y la voz por los abogados

*Ayudó a disminuir actos de corrupción y oscurantismo del legislativo

En esta legislatura no han dejado de levantar la mano por los abogados, después de que el gremio había estado olvidado por décadas, así lo señalaron litigantes potosinos que el día de hoy, entregaron un reconocimiento por su labor a favor de este sector al diputado local Edgardo Hernández Contreras.

Encabezados por Efraín Torres Salazar, presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad A.C., comentaron que muchos diputados fueron pasivos al nombrar muchos cargos e iniciativas por amiguismos e intereses particulares “en esta legislatura hay un diputado que no ha traicionado al pueblo, por eso hoy le estamos reconociendo su labor, porque ha sido la voz de muchos de nosotros”.

Los abogados también señalaron que la participación de legislador en temas como la elección de magistrados, jueces, comisionados, entre otros, sirvió para erradicar viejas prácticas de corrupción y oscurantismo que tenían bien arraigadas en el poder legislativo.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, Edgardo Hernández Contreras, reconoció que al presentarse a la sexagésima segunda legislatura se encontró de frente con vicios y prácticas como designaciones y negociaciones que convertían al Congreso del Estado en un gran botín político.

“Yo no acomodé a ningún familiar ni amigo, ni tampoco hice mal uso de las instalaciones, me voy con la frente en alto y el hecho de que me reconozca, eso no pasa en la historia de San Luis Potosí”.

También lo acompañaron abogados de las cuatro zonas del Estado, como Marco Antonio Coca Manzanares y Juan José Frías Aguilera, entre muchos más.

