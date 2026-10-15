Loma Verde, peligrosa y convertida en vil muladar

Grafiti, basura, heces fecales de perro, basura, condones y cubre bocas en plena calle

El sitio se ha convertido en paraíso para pandilleros y ladrones

La gente por la calle, los perros y sus dueños por banquetas

Por Redacción

La colonia Loma Verde, situada a la salida a Guadalajara se ha convertido en vil muladar y campo propicio para delincuentes, manifestaron habitantes de sector ubicado en el poniente de la ciudad, quienes señalaron que con las obras de la Glorieta de la Familia no solo se ha convertido en un caos vehicular y peatonal, sino que los drenajes permanecen a cielo abierto provocando la salida de ratas de 4 patas.

Los vecinos inconformes, dijeron que la obra que se realiza es sin duda un trabajo necesario para mejorar la movilidad y desfogar el tráfico vehicular que se produce en horas pico. “La obra es buena”, expresaron, sin embargo han descuidado sitios y pasadizos que han convertido en auténticos muladares y estacionamientos públicos.

Manifestaron que en la colindancia entre la colonia Loma Verde con la Glorieta de la Familia, existen terrenos de los cuales se ignora quienes sean sus propietarios. A la fecha están llenos de maleza y con anuncios espectaculares que “suponemos” son de algún particular que está haciendo negocio volviendo horripilante el lugar.

Destacaron que en esta colonia, lamentablemente la gente saca a pasear a sus perros y en su inmensa mayoría deja en las calle el excremento de sus animales. “Tan solo en 3 cuadras podría haber más de 100 canes sin el control y el cuidado que merecen estas mascotas.” “Hay incluso criaderos de perros y conejos que sirven para hacer negocio”.

Manifestaron que ya en otras ocasiones se han hecho denuncias ante las autoridades estatales, municipales y de salud, sin embargo se ha hecho caso omiso al reclamo ciudadano. En este contexto, agregaron que la colonia Loma Verde se convirtió en el patito feo de la Zona Dorada, pues quedo encerrada y quedó en medio de los “ricachones”.

Señalaron que hace poco el alcalde inauguró un puente peatonal con elevador, desafortunadamente muy pocos lo usan porque no le ven utilidad. La gente llega al Super o a los Bancos en carro, no van a pié. Tampoco se observa vigilancia ni de la estatal ni de la municipal, justo por ello las ratas de dos patas hacen de las suyas.

“Este puente, dijeron, debe removerse y quedar cercano a las instalaciones de la UASLP que se encuentran en la zona y que es justamente por donde cruzan las personas y los estudiantes del COBACH. “La zona, indicaron, es un verdadero peligro para los peatones”. O bien, que hagan otro más cercano a la glorieta, puntualizaron.