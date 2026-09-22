LOS RESULTADOS PRESENTADOS POR RICARDO GALLARDO GENERAN CONFIANZA EN SECTORES ECONÓMICOS

* Representantes de los sectores industrial, energético y manufacturero destacaron condiciones de empleo, seguridad, infraestructura y certidumbre para la inversión.

Representantes de sectores productivos reconocieron los resultados presentados por el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, durante su Quinto Informe de Gobierno, particularmente en materia de empleo, seguridad, infraestructura y condiciones para nuevas inversiones.

El director de Genera Softlanding, Fermín Rodríguez, señaló que existen indicadores que reflejan cambios durante los últimos cinco años, entre ellos más de medio millón de empleos formales, la reducción de homicidios y la inversión realizada en infraestructura carretera y de conectividad en las cuatro regiones del Estado.

Por su parte, el director de la Cámara Alemana de Comercio e Industria en San Luis Potosí, Fernando Ibarra, destacó la estabilidad laboral y sindical de la entidad, así como las obras de movilidad que facilitan la operación de las empresas. José Guadalupe Torres Armenta, representante de Relaciones Institucionales de Daikin Manufacturing México, reconoció además la coordinación para agilizar trámites y las intervenciones realizadas en puentes, avenidas y vialidades de la zona industrial.

Los representantes coincidieron en que la infraestructura, la disponibilidad de talento y las condiciones para la actividad productiva son factores relevantes para mantener el interés de capitales nacionales y extranjeros en San Luis Potosí.