EL GOBERNADOR RICARDO GALLARDO ENTREGA MÁS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA HUASTECA POTOSINA

* El Gobernador entregó un nuevo edificio a la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Matlapa, en beneficio de más de 752 estudiantes.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó un nuevo edificio en la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Matlapa, con espacios modernos y funcionales que beneficiarán a más de 752 estudiantes de la región, la nueva infraestructura cuenta con laboratorio de enfermería, aula de cómputo, ampliación del consultorio médico, alumbrado, rampas, mobiliario y obras complementarias.

Ante estudiantes, docentes y familias, el Mandatario Estatal destacó que esta obra amplía las oportunidades para que las y los jóvenes de la Huasteca accedan a una formación profesional de calidad, con instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades académicas y prácticas.

Ricardo Gallardo señaló que durante décadas las regiones del interior del Estado enfrentaron rezagos en infraestructura educativa, por lo que su administración mantiene la construcción y modernización de espacios que permitan a las nuevas generaciones continuar sus estudios cerca de sus comunidades y contar con mejores herramientas para su preparación profesional.

El Gobernador anunció además que próximamente entrará en operación RedMetro en la Huasteca, con transporte público gratuito, moderno y seguro, que facilitará el traslado de estudiantes provenientes de municipios aledaños y representará un ahorro directo para sus familias.

Con nueva infraestructura educativa y mejores alternativas de movilidad, el Gobierno del Estado amplía las condiciones para que más jóvenes de la Huasteca permanezcan en las aulas, concluyan una carrera profesional y encuentren mayores oportunidades de desarrollo en su propia región.