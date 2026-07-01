POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, SAN LUIS POTOSÍ ALCANZA CERO OBSERVACIONES DE LA ASF

• El Gobierno estatal reafirma su compromiso con la rendición de cuentas, consolidando una gestión financiera transparente y eficiente bajo las directrices del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Como resultado de la transparencia y eficiencia con la que hoy se administra la hacienda pública, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí logró, por segundo año consecutivo, registrar cero observaciones en el manejo general de los recursos federales auditados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondientes a los informes de la Cuenta Pública 2025.

Este resultado es fruto de las instrucciones puntuales del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, cuyo gobierno ha priorizado un ejercicio presupuestal responsable, honesto y apegado a la legalidad.

Durante este proceso, la Auditoría Superior de la Federación aplicó 18 auditorías a la administración pública estatal. De este universo, en nueve de ellas no se detectó ninguna irregularidad, mientras que otras siete fueron solventadas por la entidad fiscalizada de manera previa a la emisión del informe final. Asimismo, la fiscalización verificó que el Gobierno del Estado entregara a los municipios la totalidad de las participaciones federales que les correspondían, un monto superior a los 5,900 millones de pesos, cumpliendo con la entrega correcta y puntual conforme a las leyes vigentes.

El ejercicio concluyó con una única recomendación administrativa, la cual sugiere que el Ejecutivo estatal solicite al Congreso local una modificación a la Ley de Coordinación del Estado y Municipios, con el propósito exclusivo de corregir inconsistencias técnicas en la fórmula de distribución. Con estos resultados, el Gobierno de San Luis Potosí se consolida como un referente nacional en disciplina financiera, garantizando que el presupuesto público se transforme de manera efectiva en bienestar para todas las familias potosinas.