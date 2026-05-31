Movimiento Ciudadano se prepara para el futuro

Movimiento Ciudadano celebró este 30 de mayo en el municipio de Mexquitic de Carmona una emocionante jornada de formación para la vida pública que reunió a cientos de asistentes bajo un mismo propósito: aprender, crecer y construir mejores liderazgos para San Luis Potosí. La actividad, que giró en torno a los conceptos fundamentales de la política y las técnicas de oratoria de alto impacto, fue impartida por el Dr. Oswaldo Ríos, cuya expertise y conocimientos dejaron una huella profunda en los asistentes.

La convocatoria fue sobresaliente, y entre los participantes se encontraban el Alcalde de la localidad, Francisco Javier Ortiz, así como regidores provenientes de distintos municipios de la zona centro como Villa de Reyes, Villa de Arriaga, Villa de Pozos y San Luis Capital, además de todas las dirigencias municipales de Movimiento Ciudadano en la región. Esta amplia representación no es un dato menor: habla de una estructura sólida, articulada y dispuesta a avanzar unida, donde tanto autoridades en funciones como cuadros de base se sientan a la misma mesa para “formarse juntos y pensar en grande”.

El dirigente estatal del partido Marco Gama expresó con claridad el espíritu que animó la jornada: “igual que la Selección Mexicana aquí venimos a hacer la tarea, a entrenar muy duro, a repasar la estrategia y a trabajar en equipo porque estamos ansiosos de salir a la cancha y hacer el mejor papel”. Esas palabras resumen perfectamente la apuesta estratégica de Movimiento Ciudadano: no basta con tener presencia, hay que consolidarla de manera permanente. Por eso, actividades como esta son la apuesta por una política de calidad y nutrida de ideas.

La jornada en Mexquitic de Carmona es una señal inequívoca de que Movimiento Ciudadano llegará a la jornada electoral con una militancia activa, preparada y motivada. La formación cívica como columna vertebral del proyecto político no es retórica: “es el camino que hemos elegido para construir un proyecto que pone a las personas al centro y sus causas al frente”.