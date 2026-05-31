GOBIERNO ESTATAL IMPULSA MEJORAS PARA GARANTIZAR AGUA POTABLE EN TIERRA NUEVA

* Supervisó la planta potabilizadora municipal para fortalecer su operación y asegurar agua de calidad para las familias.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona de fortalecer la infraestructura hidráulica y acercar mejores servicios a las familias de las cuatro regiones, la Comisión Estatal del Agua (CEA) realizó una visita de supervisión a la planta potabilizadora de la cabecera municipal de Tierra Nueva, con el objetivo de impulsar su reactivación y garantizar agua apta para uso y consumo humano.

Durante el recorrido, el titular del organismo, Pascual Martínez Sánchez, acompañado de especialistas en calidad del agua, evaluó las condiciones operativas de la planta y revisó las mejoras necesarias para optimizar su funcionamiento conforme a la Norma Oficial Mexicana. El apoyo sin límites a proyectos hidráulicos permite fortalecer el acceso a servicios esenciales que impactan directamente en la salud y bienestar de la población.

La supervisión y fortalecimiento de esta infraestructura confirma el cambio que se vive y se siente al avanzar en acciones que permiten a más familias contar con agua de mejor calidad, además de impulsar soluciones que favorecen el desarrollo y mejores condiciones de vida en los municipios.