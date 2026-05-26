GOBIERNO ESTATAL FORTALECE ATENCIÓN MÉDICA CON TRASPLANTE PEDIÁTRICO DE RIÑÓN

* Un niño de 12 años recibió un trasplante renal en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Ignacio Morones Prieto”, procedimiento que representa una nueva oportunidad de vida y esperanza para su familia.

Con el respaldo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la atención médica especializada y ampliar las oportunidades de salud para niñas, niños y adolescentes, los Servicios de Salud coordinaron la realización de un trasplante renal pediátrico en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Ignacio Morones Prieto”, con la participación de la directora general del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), Rosa Elba Aboytia.

El procedimiento fue practicado a un paciente de 12 años diagnosticado con glomerulopatía secundaria, quien recibió la donación de un riñón por parte de su madre, en un acto de amor y solidaridad familiar que hoy le permitirá aspirar a una mejor calidad de vida. Este apoyo sin límites a la salud especializada fortalece los programas de trasplante y acerca nuevas oportunidades para pacientes pediátricos y adultos.

La intervención médica, realizada en el marco del Día Mundial del Paciente Trasplantado, refleja el trabajo coordinado con la federación y la delegación de IMSS Bienestar para consolidar la cultura de la donación de órganos y ampliar el acceso a tratamientos de alta especialidad. Esta acción acompaña el cambio que se vive y se siente, al priorizar una atención más humana, profesional y cercana para quienes más lo necesitan.