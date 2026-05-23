GUARDIA CIVIL ESTATAL IMPONE PAZ Y TRANQUILIDAD EN LA HUASTECA

• Se aseguraron ocho armas de fuego de distintos calibres, cargadores, cartuchos útiles y una camioneta; las personas detenidas quedaron a disposición de la FGR.

Como resultado de los trabajos estratégicos de seguridad y vigilancia, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a Gabriela “N”, de 47 años de edad, e Isidro “N”, de 52 años, este último originario de Guerrero, en el municipio de Tampamolón Corona, a quienes se les aseguró un importante arsenal de armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Tampamolón–San José de la Cruz, a la altura del Rancho El Diamante, cuando elementos estatales detectaron una camioneta cuyos ocupantes mostraron una actitud evasiva e intentaron huir al notar la presencia policial.

Durante la acción policial se aseguró un importante arsenal integrado por ocho armas de fuego: un fusil AK-47, conocido como “cuerno de chivo”; un arma tipo escopeta semiautomática; un arma AR-15; dos rifles de distintos calibres; así como tres armas cortas, siete cargadores, 86 cartuchos útiles y una camioneta marca Dodge tipo RAM color rojo.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones operativas y de inteligencia en las cuatro regiones para preservar la seguridad y tranquilidad de las familias potosinas.