GOBIERNO ESTATAL FORTALECE ECONOMÍA DE LA HUASTECA CON MÁS DE 184 MDP EN CRÉDITOS

* Más de 6 mil 500 financiamientos otorgados impulsan negocios, proyectos productivos y oportunidades de ingreso para familias de la región.

Gracias al apoyo del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para acercar herramientas que impulsen el crecimiento económico en las cuatro regiones, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (Sifide) ha otorgado durante la actual administración 6 mil 500 créditos en la Huasteca, con una inversión superior a los 184 millones de pesos en beneficio de emprendedoras, emprendedores y microempresas.

Los financiamientos han fortalecido pequeños negocios, promovido el autoempleo y permitido consolidar proyectos productivos que generan mayores ingresos para las familias huastecas. Este desarrollo sin límites acerca oportunidades reales a quienes buscan hacer crecer sus actividades económicas y mejorar su calidad de vida.

Para brindar atención cercana y accesible, el Sistema mantiene oficinas regionales en Ciudad Valles, Axtla de Terrazas y Tamazunchale, facilitando el acceso a distintos esquemas de financiamiento. La presencia del organismo en la región forma parte del cambio que se vive y se siente al ampliar las posibilidades de bienestar mediante apoyos que fortalecen la economía local.