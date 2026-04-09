MENOS HORAS, MÁS VIDA: RESPALDA RUTH GONZÁLEZ JORNADA LABORAL DE 40 HORAS

* “No es trabajar menos, es vivir mejor”: afirma.

Ciudad de México. — La reducción de la jornada laboral en México no es solo un cambio en la ley, es una oportunidad para recuperar tiempo, salud y vida. Así lo expresó la senadora Ruth González Silva al respaldar la legislación secundaria que hará posible la semana laboral de 40 horas.

Desde tribuna, la legisladora señaló que durante años millones de personas han trabajado jornadas extensas que no se reflejan en una mejor calidad de vida, dejando poco espacio para la familia, el descanso y el desarrollo personal.

“Hoy no solo hablamos de horas de trabajo, hablamos del derecho a vivir mejor, a tener tiempo para la familia, para la salud y para uno mismo”, afirmó.

González Silva destacó que esta reforma busca corregir un modelo que ha normalizado el desgaste físico y emocional de las y los trabajadores, y avanzar hacia un país donde el bienestar sea parte central del desarrollo.

Sin embargo, advirtió que el verdadero reto será que este derecho se cumpla en la práctica, por lo que llamó a vigilar su implementación y garantizar que no se quede solo en el papel.

Finalmente, sostuvo que esta reforma representa un paso hacia un México más justo, donde el progreso no se mida únicamente en horas trabajadas, sino en la calidad de vida que se construye para las familias.