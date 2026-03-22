SAN LUIS FORTALECE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA HUASTECA

* Autoridades coordinan medidas con productores cañeros para reducir riesgos y proteger el entorno natural.

Una de las prioridades del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha sido la protección del campo y el entorno natural. Por ello, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) encabezó en Ciudad Valles una reunión regional con productores de caña, especialistas y directivos de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), así como personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), para reforzar la prevención de incendios forestales en la Huasteca, mediante un trabajo sin límites en el control y uso responsable del fuego.

Durante el encuentro, se exhortó a los productores a evitar prácticas de riesgo como la segunda quema de caña, además de notificar oportunamente cada actividad agrícola, respetar las superficies autorizadas y coordinarse con autoridades municipales y forestales ante cualquier eventualidad o incendio no programado.

Hasta la fecha, la región Huasteca se mantiene sin afectaciones por incendios, resultado de la coordinación y medidas preventivas implementadas. Este esfuerzo consolida el cambio que se vive y se siente, al priorizar la protección del medio ambiente, la seguridad de las familias y el desarrollo responsable del sector agropecuario.