GOBIERNO ESTATAL REFUERZA COMPROMISO CON LA REINSERCIÓN SOCIAL

• Coordina acciones interinstitucionales para impulsar oportunidades laborales, educativas y sociales para personas privadas de la libertad.

Siguiendo la instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Secretaría General de Gobierno (SGG) fortalece las acciones para consolidar una reinserción social efectiva en la entidad. A través de la Subsecretaría de Enlace Interinstitucional mantiene la coordinación con las 16 dependencias estatales que integran la Comisión Intersecretarial de Reinserción Social, mediante estrategias orientadas a ampliar oportunidades para las personas privadas de la libertad.

Como parte de estos trabajos, el secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, encabezó una reunión con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado (STPS) y directores de área, con el propósito de dar seguimiento a las acciones que la administración impulsa en materia laboral. Durante el encuentro se revisaron mecanismos para fortalecer los procesos de capacitación y preparación para el trabajo, facilitando así la reintegración social y productiva de quienes se encuentran en proceso de cumplir una sanción.

La subsecretaria Ana Sofía Aguilar Rodríguez destacó que la reinserción social se mantiene como un eje fundamental para la construcción de comunidades más seguras y con mayores oportunidades, promoviendo programas en materia de educación, salud, capacitación laboral, así como actividades culturales y deportivas. Con este esfuerzo institucional coordinado, San Luis Potosí continúa impulsando el cambio que se vive y se siente para que las personas puedan reconstruir su proyecto de vida con dignidad, responsabilidad y apego a la ley.