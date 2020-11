Selección Mexicana ya vuela rumbo a Europa

La Selección Mexicana ya está volando rumbo a Europa para enfrentar a Corea y Japón en Austria durante la fecha FIFA de noviembre. El Tata Martino y los seleccionados nacionales ya partieron rumbo al viejo continente.

El portero de Pumas, Alfredo Talavera, viajó con el Tri pese a haberse lesionado el día de ayer previo a enfrentar a Cruz Azul, lo mismo le ocurrió a Memo Ochoa que tras superar la lesión regresa a una convocatoria.

Sobre el caso de Tala aún no se sabe si el jugador tendrá actividad o sólo será evaluado por los médicos de la Selección, como es el caso de Andrés Guardado quien viajará con el Tri pero no tendrá participación por lesión.

La llamada del Tata a Pellegrini para solicitar a Guardado

La delegación nacional ya vuela rumbo a Austria para enfrentar a la Corea de Heung-Min Son y a la Selección japonesa de Minamino, campeón de la Premier League con el Liverpool.

Érick Aguirre fue baja tras dar positivo por coronavirus con el Pachuca en una semana que estuvo marcada por los contagios de los Tuzos. Su lugar lo ocupa Roberto ‘el Piojo’ Alvarado.

Otro de los jugadores que no fueron llamados por lesión es Alan Pulido, el goleador del Sporting Kansas City no repitió en la lista. Jonathan dos Santosse rompió a media semana y aún no se sabe si estará en la convocatoria de la Selección o no.

