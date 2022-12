‘Piojo’ Herrera cuestiona la jerarquía de Gerardo Martino: “Nos lo vendieron como un gran estratega y no lo es”

Miguel Herrera se sumó a las voces críticas en contra de Gerardo Martino,técnico de la Selección Mexicana de Futbol en el Mundial de Qatar 2022, en donde el Tri quedó eliminado en la Fase de Grupos.

En su faceta como comentarista durante la Copa del Mundo, el ‘Piojo’ cuestionó que el ‘Tata’ no tuvo reacción en los momentos clave en los que el Tri pudo ganar los partidos que le hubieran permitido avanzar a Octavos de Final.

“No vimos a un gran estratega, su currículum era bueno, hasta que nos dimos cuenta que nos lo vendieron como un gran estratega y no lo es.

“Un estratega es un tipo que sabe modificar cuando las cosas no están saliendo, si vas a la guerra atado de manos, no te dan rifles, no te dan fusiles, vas a perder la guerra, está perdiendo la guerra y no modifica su estrategia”, dijo Herrera en la cadena Telemundo.

En algún momento le cuestionaron al extécnico de los Tigres si considera que Martino le facilitó las cosas a Argentinaen el segundo encuentro de la justa al plantear un partido defensivo y dejar en la banca a uno de los mejores jugadores mexicanos, Edson Álvarez.

“Eso no me lo puedes preguntar a mí porque no lo sé, si pones una formación para defender (cuando) debes usar a tus mejores hombres”, añadió Miguel.

