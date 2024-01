Memo Ochoa es ‘cuestionado’ por su técnico, Filippo Inzaghi, tras derrota del Salernitana: “No hizo ninguna parada”

Guillermo Ochoa suele ser figura del Salernitana y acapar elogios, pero esta vez recibió un ‘cuestionamiento’ por parte de su técnico, Filippo Inzaghi, quien declaró que el portero mexicano “no hizo ninguna parada” en la derrota ante el Genoa (1-2) en el Stadio Arechi.

“Ochoa no hizo ninguna parada, normalmente el portero hace dos o tres paradas. Debemos revertir la tendencia, no nos debemos rendir. Si no puedes ganar estos partidos, al menos debes empatarlos.

“Ahora tenemos otro partido en casa (ante la Roma) y tenemos que recuperarnos de inmediato” dijo Inzaghi tras el duelo.

Actualmente, Salernitana se encuentra en el fondo de la tabla en la Serie A con 12 puntos, mismos que hoy lo harían descender de la máxima categoría del futbol italiano.