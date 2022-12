Futbolista iraní lamenta condena de muerte de su excompañero Amir Nasr-Azadani: “Estoy asustado, él es un chico normal”

“Lo he intentado, enviándole mensajes en Instagram, pero supongo que él no tiene acceso a su teléfono al estar en prisión. También he intentado contactar con su familia, pero tampoco lo he conseguido. Lo seguiré intentando, conseguir más información sobre él y hacerlo lo mejor posible”, detalló Strandvall, al tiempo de ahondar en el impacto de su ‘difusión’.