La ciclista Romina Hinojosa representará a México en el Tour de Francia Femenino 2026; es novia de Isaac del Toro

México tendrá representación en el Tour de Francia Femenino 2026, gracias a Romina Hinojosa, quien competirá con el Intermarché-Lotto Ladies en la justa que se disputará del 1 al 9 de agosto.

El equipo belga presentó a su grupo de siete pedalistas, entre las que figura la tamaulipeca.

“Sandrine Tas, Linda Riedmann, Elisabeth Ebras, Marieke Meert, Romina Hinojosa Cruz, Sterre Vervloet y Dina Boels representarán al equipo en la carrera por etapas más importante de la temporada”, informó dicha escuadra mediante un comunicado.

LA MOTIVACIÓN DE ‘EL TORITO’

Aunque Hinojosa Cruz ha representado al país azteca en competencias internacionales, tales como Campeonato Mundial de Ruta 2025, que se celebró en Kigali, Ruanda, también se le conoce por ser novia de Isaac del Toro, quien el pasado domingo conquistó el tercer lugar del Tour de Francia y se consagró como campeón de los jóvenes.

Según reportes, ambos coincidieron en 2023 en el Tour de l’Avenir, un torneo francés para menores de 23 años, donde empezaron a convivir antes de convertirse en pareja.

Con información de Latin Us