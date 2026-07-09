Tour de Francia 2026: Isaac del Toro consigue podio en la Etapa 6

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) firmó otra gran actuación en la sexta etapa del Tour de Francia 2026, disputada sobre un recorrido de 186.2 kilómetros entre Pau y Gavarnie-Gèdre, al conseguir el tercer puesto de la jornada, asumir el liderato de la clasificación de los jóvenes y ascender al podio virtual en la clasificación general.

La etapa coronó como vencedor al esloveno Tadej Pogačar, compañero de equipo de Del Toro. El ciclista mexicano de 22 años desempeñó un papel clave en la estrategia del UAE Team Emirates.

Del Toro mantuvo el ritmo en la ascensión final a Gavarnie-Gèdre. En el sprint por las posiciones de podio, el originario de Ensenada, Baja California, superó al belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) para cruzar la línea de meta en la tercera posición.

Con este resultado, las clasificaciones del Tour de Francia sufrieron modificaciones importantes para el ciclista originario de Baja California:

Clasificación de los jóvenes: Isaac del Toro se vistió con el maillot blanco que lo acredita como el mejor corredor menor de 25 años de la competencia.

Clasificación general: El corredor del UAE Team Emirates escaló de la octava a la tercera posición general, situándose provisionalmente en el podio de la ronda gala, por detrás del líder Pogačar.

“Estamos viviendo algo muy hermoso, poder estar al lado de alguien como Pogacar es bonito, todo el equipo trata de dar el máximo y yo me siento bien, contento de estar a este nivel”, comentó el ciclista mexicano.

“No pienso en la general, trato de disfrutar de cada etapa, este es mi debut en el Tour y no quiero ni meterme presión ni poner otra tarea más al equipo”, declaró.

La competencia continuará este viernes con la disputa de la séptima etapa, donde el UAE Team Emirates defenderá el maillot amarillo de Pogačar y el maillot blanco de Del Toro, y que comprende un recorrido completamente de 175.1 kilómetros que va desde la localidad de Hagetmau hasta Burdeos.

Con información de López-Dóriga Digital