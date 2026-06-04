Japón muda sus entrenamientos a instalaciones de Rayados de Monterrey

Las instalaciones de El Barrial, pertenecientes a los Rayados del Monterrey, se convertirán en el centro de entrenamiento de Japón durante algunos días, previos al Mundial 2026.

El combinado nipón había reservado las instalaciones del Centro de Entrenamiento Tigres (CET), propiedad de los Tigres de la UANL, sin embargo hubo problemas con la cancha en donde se suponía que debía entrenar, la mcual no se encontraba en buenas condiciones.

De última hora, Japón tuvo que cambiar su sede del entrenamiento del miércoles 3 de junio en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Tras una negociación con la directiva de Rayados de Monterrey, se determinó que la escuadra nipona entrene en las instalaciones de El Barrial, aunque deberá ser por pocos días debido a que será el campamento base de Túnez.

Se prevé que el combinado japonés siga con su preparación a inicios de semana en Nashville, Estados Unidos.

“Estamos platicando con la gente de Japón buscando apoyarlos de la mejor manera. Yo, además de estar en el club, estoy como responsable del comité organizador de la Host City en Monterrey, y estamos viendo la manera de apoyarlos”, expresó a ESPN Pedro Esquivel, presidente de Administración del Club de Futbol Monterrey y responsable del Comité Organizador FIFA 2026 en Monterrey.

“Desgraciadamente, yo tengo una selección que desde hace seis meses tiene apartado El Barrial, que es Túnez, llega el lunes. Las canchas hoy están preparadas para recibir una selección que hizo ese compromiso con nosotros de hace tiempo”, puntualizó

Japón se encuentra ubicado en el Grupo F del Mundial 2026, en donde se verá las caras ante Países Bajos (14 de junio), Túnez (20 de junio) y Suecia (25 de junio).

Con información de ESPN