¡Conclusiones positivas! La Selección Mexicana aprueba su primer examen amistoso ante una Ghana plagada de suplentes

La Selección Mexicana aprobó de buena forma su examen ante una selección de Ghana carente de titulares, que no convocó a sus figuras. El Tri se impuso 2-0 a los africanos en el amistoso celebrado en el estadio Cuauhtémoc con varias conclusiones interesantes.

Gilberto Mora tiene los galones para ser el hilo conductor en la media cancha, ‘Memote’ Martínez puede ser fundamental en determinados momentos en el ataque y Luis Romo mostró plurifuncionalidad y puede ser ocupado como central, contención o volante ofensivo.

Y el combinado nacional arrancó con un gol de vestidor cuando el portero Benjamin Asare entregó el balón en la salida, se lo quedó Brian Gutiérrez en los linderos del área y metió un disparo que se coló a segundo poste ante un guardameta descolocado para el 1-0 al 2’.

Después de un disparo del ‘Piojo’ Alvarado que desvió Asare al 10’, comenzó el concierto de Gilberto Mora, el juvenil de 17 años tomó las riendas del mediocampo mexicano, lo hizo con su pausa acostumbrado, dándole ritmo a los embates ofensivos y cambio de ritmo cuando fuera necesario.

‘Morita’ recortó a la entrada del área y disparó a la base del poste al 21’, después comando un contragolpe, se quitó a un par de jugadores y tiró con gran intención al 39’, pero el portero ghanés volvió a ser determinante. Después se le anuló un gol a Alexis Vega por un claro fuera de lugar.

Ghana mostró un poco de mayor intensidad al inicio de la parte complementaria. Felix Afena metió un potente disparo que el recién ingresado arquero Carlo Acevedo rechazó con muchos problemas al 53’ y un minuto más tarde estrellaron un balón en el travesaño.

En el contragolpe de esa última jugada, Luis Romo, quien fungió por unos minutos como volante ofensivo en lugar de Gilberto Mora, filtró el esférico dentro del área para el ‘Memote’ Martínez, quien recibió de pierna derecha, recortó de zurda y definió cruzado para el 2-0 al 54’.